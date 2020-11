Des œuvres d'art illumineront Knokke-​​Heist

Plusieurs artistes de la lumière se sont inspirés de génies artistiques tels que Keith Haring et Van Gogh. En résulte un parcours à travers le triangle d’or du shopping, pour vous permettre de combiner art lumineux et cadeaux de fin d’année. Chaque point peut constituer le début de l’itinéraire, de sorte à garantir la sécurité du flux de visiteurs.

Maîtres de l’art

Cette année, le festival d’art lumineux est rebaptisé «Light ART». Knokke-Heist a toujours exercé un attrait particulier sur les artistes, les architectes, les peintres et les sculpteurs. Des créations artistiques vous surprendront aux endroits les plus inattendus. Vous trouverez également plus de 85 galeries dans un rayon de 1 km². Véritable cerise sur le gâteau, Light ART s'intègre parfaitement à ce contexte artistique avec pas moins de huit œuvres lumineuses. Vous remarquez dans chaque œuvre l’influence de grands mouvements artistiques, et reconnaîtrez sans tarder certains artistes de renommée mondiale.

Parcours enfants

Un itinéraire ludique et éducatif a été imaginé pour les plus petits. Ils pourront ainsi faire connaissance avec les plus grands artistes de tous les temps tout en s’amusant. Les œuvres stimulent l’imagination et apportent une touche supplémentaire de magie pendant la promenade.

Parcours Instagram

Knokke-Heist vous réserve bien d’autres surprises même avant la tombée de la nuit. Après le succès retentissant du parcours Instagram l’été dernier, le voici en version hivernale. Commencez votre balade suffisamment tôt et immortalisez les recoins les plus instagrammables de la station balnéaire. Le soir venu, vous n’aurez plus qu’à éblouir vos followers avec quelques photos féériques des œuvres lumineuses.

Knokke-Heist attache une grande importance à la sécurité et à la santé de ses visiteurs. Naturellement, ces événements seront toujours organisés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Plus d'infos

www.lightart.be

www.myknokke-heist.be/fr