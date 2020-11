Une production durable pour les batteries BMW

Depuis plusieurs années, BMW Group a fait du développement durable l’un de ses principaux chevaux de bataille. Une politique qu’il mène à travers l’ensemble de la chaîne de production. Les batteries n’échappent pas à la règle et un des enjeux majeurs de BMW est de réduire l’impact environnemental de la production des batteries. La seule production des cellules de batteries est responsable jusqu’à 40% des émissions de CO2 d’un véhicule électrique. Aussi, BMW s’est associé d’ores et déjà au suédois Northvolt et au belge Umicore pour concevoir une chaîne de production européenne «verte». Les batteries Northvolt de cinquième génération sont fabriquées exclusivement, à partir de sources d’énergie renouvelables proches.

Un second site de production de batteries en Allemagne



Alors que les batteries de tous les véhicules électrifiés des marques BMW et Mini sont fabriquées en Allemagne, dans l’usine de Dingolfing en Bavière, une seconde usine va voir le jour à Leipzig, dans la Saxe. «Nous investissons plus de 100 millions d’euros dans la mise en place de la production de modules de batteries dans une unité spécialisée de 10 000 m²», a annoncé Michael Nikolaides, responsable de la planification et de la production des moteurs. 150 personnes seront employées sur ce site qui devrait démarrer dès mi-2021.

200 scientifiques et experts à pied d’œuvre

Pour mener à bien ses objectifs ambitieux, BMW s’appuie en tout premier lieu sur son Battery Cell Competence Center situé près de Munich en Allemagne. 200 scientifiques et experts sont à pied d’œuvre et se penchent sur la technologie, le développement et les possibilités de recyclage des batteries. En matière de prolongation de vie, ces recherches ont permis des avancées d’envergure. Ainsi, le kilométrage maximum recommandé, lié à la garantie de 8 ans de la batterie équipant la BMW i3, est passé de 100 000 à 160 000 kilomètres! En matière de recyclage des batteries, BMW Group va même plus loin que les préconisations de l’Union européenne qui réclame un recyclage à 50% des batteries haute tension. En effet, il a conclu un partenariat avec Dusenfeld, spécialiste allemand du recyclage et s’est fixé un objectif de 96% au niveau du taux de recyclage.

La toute première BMW iX3 100% électrique

Usine pilote de production de cellules de batterie

Outre le Battery Cell Competence Center, et pour mieux maîtriser encore l’ensemble des composants et la chaîne de production, la marque bavaroise va créer une nouvelle usine pilote afin de fabriquer les cellules de ses batteries lithium-ion innovantes et recyclables. Le bâtiment de 14 000 m² sera édifié à Parsdorf, près de Munich, et l’usine sera opérationnelle à la fin de l’année 2022. Ce projet d’importance au niveau de l’investissement – 110 millions d’euros – générera par ailleurs la création de cinquante emplois. «La nouvelle usine pilote renforcera notre expertise dans la production de cellules de batteries. Nous serons capables de tester de nouvelles technologies de systèmes et des processus de production innovants. Notre objectif est d’optimiser la production quasi-standard de cellules de batterie du point de vue de la qualité, des performances et des coûts», souligne Milan Nedeljkovic, membre du conseil d’administration de BMW Group pour la production.