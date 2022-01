Inflation: un risque pour vos investissements?

Une croissance économique toujours soutenue

Après une récession profonde et synchronisée durant le premier semestre 2020, suite aux fermetures de nombreuses économies, la vigueur de la reprise de l’activité économique a surpris de nombreux analystes.

À l’aube de cette année nouvelle, les investisseurs s’interrogent sur le positionnement à adopter. La persistance de la crise sanitaire, les niveaux de valorisation tendus en absolu ainsi que l’émergence de poussées inflationnistes constituent des facteurs d’incertitudes qui rendent cet exercice particulièrement difficile.

Inflation: inquiétude majeure pour l’investisseur

La dynamique de l’inflation constitue l’une des principales inquiétudes. Les taux d’inflation aux États-Unis et en zone euro atteignent actuellement leurs niveaux les plus élevés depuis le début des années 1990.

Les banques centrales continuent cependant de considérer ces fortes hausses des prix comme «temporaires». Pour cause, la résurgence actuelle de l’inflation est plutôt liée à une pénurie de l’offre qu’à un excès de la demande.

Les attentes d’inflation, reflétées au sein des marchés obligataires, continuent d’ailleurs de pointer vers une normalisation à moyen terme, scénario qui reste pour l’instant le plus probable. L’évolution des coûts salariaux constituera néanmoins une variable clé, à suivre de près dans les mois à venir.

Dépréciation de la monnaie et perte du pouvoir d’achat

Les interventions répétitives des autorités depuis la crise financière ont permis de soutenir d’une part, les marchés financiers et, d’autre part, la dynamique économique, au prix d’une dépréciation du pouvoir d’achat. Cette situation risque de devenir encore plus problématique si la remontée de l’inflation s’avère durable.

Dans un environnement normal, l’investisseur disposant d’une épargne peut bénéficier d’une rémunération de la liquidité supérieure à l’inflation. Suite à la mise en œuvre de politiques monétaires ultra-accommodantes menées par les banques centrales, la rémunération des liquidités ne permet plus de se protéger contre les effets de l’inflation. Une situation particulièrement prégnante pour l’investisseur européen pour lequel les taux d’intérêts sont passés en territoire négatif.

À titre d’exemple, un montant de 100 euros soumis à une inflation de 2% perd plus de la moitié de sa valeur en 40 ans. Plus précisément, sa valeur tombe à 45,29 euros. Une inflation de 3% verrait sa valeur tomber à 30,65 euros.

Implications pour l’investisseur

Les liquidités et les placements obligataires de qualité libellés en euro étant de moins en moins intéressants dans l’environnement actuel, la solution devra venir en partie des actions.

Ainsi, l’investisseur devra faire le choix difficile d’accepter un risque de volatilité plus important, c’est-à-dire accepter de plus amples fluctuations de la valeur de son portefeuille à la hausse comme à la baisse, ou d’accepter une perte de son pouvoir d’achat.

Cependant, certains segments des marchés actions étant à des niveaux de valorisation extrêmement élevés, il conviendra d’adopter une approche active de l’investissement et de se limiter aux entreprises de qualité afin de limiter le risque de perte définitive en capital. Il sera également essentiel de s’efforcer de diversifier adroitement son portefeuille.

En conclusion, plus que jamais en 2022, l’investisseur devra maitriser le concept de prise de risque de manière calculée en conjuguant prudence, rigueur et discipline dans la gestion de son patrimoine. Qui plus est, au vu de la complexité des marchés, il est conseillé de s'entourer d'experts pour la gestion de son patrimoine au quotidien.

Pour en savoir plus sur les placements à privilégier dans ce contexte inflationniste, contactez un banquier privé.

Peggy Damgé

Conseillère Banque Privée

Contactez-moi

Consultez l’intégralité de l’article sur Banque de Luxembourg: cliquez ici.