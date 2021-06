Le Cloud Gaming débarque enfin sous IOS

Depuis quelques mois, la vague du Cloud Gaming déferle dans notre quotidien. Cette technologie de streaming permet de jouer partout, sans console, sans ordinateur de gamer, sans achat de jeux vidéo. À l’image de ce qui existe déjà pour le streaming musical et pour le streaming de films et séries, il suffit de s’abonner à une plateforme pour accéder, en illimité à tous les titres qu’elle propose. Tout le monde connaît Deezer, Spotify, Amazon Prime ou Netflix!

Oui, mais voilà, pour les possesseurs d’iPhone ou d’iPad, l'accès aux plateformes de Cloud Gaming était jusqu’à présent impossible. Si Apple permet officiellement ce type d'application sur l'App Store, les contraintes imposées par Cupertino restent très complexes.

Sur iOS, les éditeurs de services de jeux en streaming n'avaient donc pas d'autre choix que d'en passer par une application web à installer depuis Safari. Et face à la demande croissante des utilisateurs de terminaux Apple de pouvoir jouer, eux aussi,en streaming, les développeurs de Blacknut en partenariat avec POST, sont parvenus à développer une Progressive Web App ou PWA pesant moins de 1 Mo.

Une PWA ressemble, du point de vue de l'utilisateur, à n’importe quelle autre application, mais elle est créée à l’aide de technologies Web, de sorte qu’elle peut résider sur le système d’exploitation de l’utilisateur. Les PWA (Progressive Web Apps) peuvent même offrir une expérience d’installation plus fluide aux utilisateurs.

Transformez votre iPhone (ou iPad) en console nomade

L'expérience sur iPhone est complète : on y retrouve l'approche «click & Play» de l’option 5G POWER « Blacknut »: les jeux se lancent sur votre écran sans presque aucune attente, et évidemment sans téléchargement ou installation. Chaque joueur peut également profiter d'une expérience multi- écran complète, commençant une partie sur son ordinateur ou sa télé connectée et la continuant en mobilité sur son iPhone (et vice versa).

L’occasion également de jouer sur son iPhone à des centaines de titres qui n’étaient jusqu’alors accessibles qu’aux joueurs PC ou console. À vous les parties endiablées d'Asterix et Obelix XXL2, les jeux narratifs qui embarquent comme «Les Piliers de la Terre» ou de courses folles avec WRC9.

L’option de l’offre mobile 5G POWER «Blacknut» propose également une option «Manette virtuelle» en «touche» sur l'écran, afin de faciliter la découverte en mode «Tactile» des 500 jeux de son catalogue. Il suffira ensuite de faire le jumelage Bluetooth de votre manette de jeu avec votre iPhone/iPad, pour profiter au mieux de l’expérience de jeu. C’est bluffant, aussi rapide qu’un jeu installé sur disque dur.

Et ça tombe bien, POST vous offre un gamepad Razer Kishi pour toute souscription, via 5gpower.lu, à un forfait mobile 5G POWER. (Offre valable pour une durée d'engagement de 12 ou 24 mois, jusqu'au 30 juin 2021.)

Une bonne occasion de tester le mode de jeu de demain.