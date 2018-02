Sources Rosport vous offre un dîner insolite

La décoration, les plats préparés tout comme l’ambiance respectent les codes des grandes tables, mais le challenge réside dans le fait que les chefs doivent concocter leur repas dans un lieu dépourvu de cuisine. Pour rendre cet événement exclusif, seuls 20 gagnants tirés au sort auront la chance de partager ce festin d’exception. Cette fois encore, Sources Rosport a déniché un lieu extraordinaire pour son prochain Moments of Life, qui aura lieu le 17 mars. Lors de cette expérience unique, les gagnants se verront plongés dans un décor qui s’inspire du perce-neige et de la glace.

L’histoire des Moments of Life remonte à septembre 2015. Sources Rosport organisa un grand concours dont le prix principal consista en un dîner gastronomique totalement inédit. Les responsables de Rosport choisirent le cuisinier Renato Favaro et lui donnèrent comme mission de préparer, dans une cuisine spécialement installée pour l’occasion, en plein milieu de la Schueberfouer, un Menu exceptionnel pour 4 heureux élus, servi dans une cabine de la célèbre Grande Roue, pendant la soirée du feu d’artifice. Défi relevé, car le succès populaire de cette action était tel que Rosport a pris la décision de continuer sur cette lancée et de proposer au grand public des moments d’émotion et de partage dans des lieux totalement fous.

L’année suivante, le décor de la toute première soirée Moments of Life était tout aussi insolite, car le dîner était célébré dans une vieille grange, en pleine nature, juste à côté de Berlé, un petit village pittoresque du nord de l’Oesling. Un moment que les convives ne seront pas prêts à oublier, car tant l’expérience gustative savamment préparée par Frank Manes, que le décor enchanté furent tout simplement époustouflants.

Fin 2016, Sources Rosport fête les 20 ans du lancement de Rosport Blue en invitant 20 personnes à un dîner-concert dans la grotte « Breechkaul » située non loin de Berdorf, spécialement aménagée pour l’occasion. C’est dans un décor chaleureux et aux couleurs Blue que le chef Michaël Ollbrich a relevé le défi et ravi les papilles de nos hôtes.

Au printemps 2017, un dîner et un brunch avaient été organisés au point culminant du Luxembourg, à 583 mètres de hauteur, dans le château d’eau situé au « Burrigplatz » à Huldange. Défi de taille, que celui de cuisiner à la base de la tour pour servir les invités perchés au sommet. C’est à nouveau le chef Frank Manes, qui a relevé ce challenge avec brio.

En octobre dernier, c’est au cœur de l’histoire industrielle luxembourgeoise que Sources Rosport plonge ses invités. La soirée a débuté avec une visite de l’ancienne friche industrielle d’Arcelor-Mittal à Esch/Schifflange, fermée depuis 2016. C’est l’ancien bus n°34, classé sous le service des sites et monuments nationaux, qui a permis aux invités de découvrir l’entièreté du site pour finalement finir sa course dans l’un des bâtiments principaux où une table somptueuse les attendait. C’est la chef Isabelle Weisen qui a comblée les invités.

Pour tenter sa chance et remporter deux places pour ce dîner, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de répondre correctement à la question posée. Le tirage au sort aura lieu le 1er mars 2018.

Règlement du jeu-concours