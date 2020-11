Longines Spirit, l'univers de l'aviation pionnière

Longines! Une marque horlogère suisse, dont la seule évocation du nom fait littéralement rêver. Une marque associée aux montres haut de gamme ainsi qu’aux chronomètres qui ont immortalisé de nombreux records au fil du temps, qu’ils soient dans les airs, dans les mers ou sur terre! Par leur fiabilité, leur précision, leur solidité et les technologiques inédites mises en œuvre, les montres et appareils Longines ont contribué aux succès de nombreux exploits pionniers. Ils ont accompagné des missions d’explorations dans des terres inconnues, affronté des conditions météorologiques extrêmes, participé à l’ouverture de voies aériennes, à l’établissement de records d’aviation.

Un état d’esprit intimement lié à Longines

La collection Longines Spirit a été créée pour faire revivre ce riche héritage. La marque au sablier ailé célèbre en effet ces héros du passé, dont l’état d’esprit est intimement lié à celui de Longines: l’ambition de la performance et la quête d’excellence. Howard Hughes incarne ses valeurs qui en ont fait en son temps un des dignes ambassadeurs de la marque. Ainsi, le vol record de l’excentrique milliardaire américain a été chronométré par Longines en 1938! Il est également l’un des plus célèbres utilisateurs du Sidérographe, un appareil de bord breveté par Longines. En outre, l’équipage de son avion s’en remettait à des chronomètres Longines réglés sur le temps universel et le temps sidéral, ainsi qu’à des modèles Second-Setting Watch pour l’observation.

Trait d’union entre histoire et innovation

Alors mettez-vous dans la peau de ce pionner légendaire en optant pour les montres de la collection Longines Spirit. De nouveaux garde-temps illustrant l’innovation, qui a toujours été l’élément moteur de Longines, et qui perpétuent aussi l’histoire de ces pionniers. Ainsi, la couronne de grande taille, le rehaut, la lunette en retrait du flanc de carrure, ou encore les aiguilles bâtons larges et luminescentes… sont autant d’éléments qui vous propulsent dans le passé florissant de l’avion pionnière. La minutie et le soin avec lesquels ils ont été travaillés leur permet de s’intégrer parfaitement à un design contemporain.

Le symbole de l’excellence

On ne saurait évoquer la nouvelle collection Longines Spirit sans parler de la technique de pointe de sa réalisation. En effet les lignes de mouvements automatiques exclusifs sont pourvues de spiraux en silicium pour garantir une haute précision et une longévité accrue. Une glace saphir bombée, une couronne vissée, un fond gravé… Nul besoin d’une liste exhaustive pour montrer que cette nouvelle collection témoigne d’une haute technicité, symbole de l’excellence!

Des bracelets en cuir, foncé avec cadran mat, brun clair et cadran blanc grainé, bleu avec un cadran bleu sunray, des bracelets en acier, ou encore la version prestige dotée d’un système d’interchangeabilité avec trois bracelets… Il existe assurément un modèle qui vous correspond. Laissez-vous envahir par l’esprit aventurier. La collection Longines Spirit est faite pour vous.