Préparez votre déménagement en douceur

Les déménagements sont tout en haut dans la liste des événements stressants. Mais avec une bonne organisation, il est possible de les vivre sereinement.

Nous avons réuni ces quelques conseils, pour vous faciliter la vie entre le jour où vous décidez de déménager et celui où vous vous installerez dans votre nouvelle maison.

Désencombrez avant de bouger

Avant même de penser aux cartons, vous pouvez commencer par trier ce qui vous encombre. Jetez, vendez ou donnez, mais débarrassez-vous de ce que vous n’emporterez pas.

Ne faites pas l’erreur de tout déplacer en imaginant trier dans votre nouvelle maison. Vous n’aurez ni l’envie ni le temps d’y penser puisque votre priorité deviendra votre installation.

Cartons, cartons, cartons

Vous n’en aurez jamais assez le jour du déménagement! Comment les trouver? Rien de plus simple: demandez à un commerçant du coin, au supermarché, aux derniers amis qui ont déménagé ou rendez-vous chez un agent Foyer.

Préparez également du ruban adhésif, des paires de ciseaux, des étiquettes, de gros marqueurs et du papier bulle. Les étiquettes sont très utiles pour écrire sur chaque carton son contenu et sa destination (astuce: écrivez sur le dessus et sur le côté des boîtes pour pouvoir lire même quand elles sont empilées).

Choisissez un déménageur

Qu’il s’agisse de professionnels ou d’une bande d’amis, c’est finalement l’ingrédient le plus important d’un déménagement réussi.

Les premiers peuvent à peu près tout faire: l’emballage, le démontage de meubles, le chargement, le transport et le déchargement. Avec eux, c’est simple et presque sans tracas.

Avec les amis, vous choisissez le déménagement pas cher et convivial. Il faudra juste prévoir des gants et des vivres pour tout le monde.

Redirection de courrier

En déménageant, vous êtes le seul à connaître votre nouvelle adresse. Il vous faudra sans doute quelque temps pour communiquer à tout le monde les nouvelles coordonnées.

Pour que le courrier ne se perde pas dans l’intervalle, vous pouvez demander à la Poste de le rediriger automatiquement vers votre nouvelle maison.

Ce service est payant et limité dans le temps. Et ce n’est pas non plus la poste qui informera vos destinateurs. Vous devez donc continuer de communiquer votre nouvelle adresse à vos connaissances, aux institutions et à vos fournisseurs.

Un kit de survie en milieu anarchique

Le jour du déménagement, tous vos biens seront empaquetés, empilés et éparpillés. Réunissez un carton de produits de première nécessité tels que du papier toilette, du café, un nécessaire de toilette, etc.

Vous vous remercierez plus tard, lorsque vous n’aurez pas 20 cartons à ouvrir pour trouver votre oreiller préféré avant de dormir.

Les objets de valeur

Conservez vos objets de valeur ensemble et proches de vous. Cela concerne les bijoux, mais aussi les documents importants.

Un déménagement est toujours une belle opportunité pour les voleurs et pour le mauvais sort. Évitez de les tenter l’un et l’autre.

Les compteurs

N’oubliez pas de faire un relevé (ou de prendre une photo) de vos compteurs d’eau, de gaz et d’électricité.

Si le nouveau locataire ou propriétaire a le même fournisseur que vous, vous pouvez remplir les documents de transfert ensemble. De cette manière, vous éviterez les frais d’arrêt et de redémarrage des compteurs.

Outre une organisation sans faille, il est important lors d’un déménagement d’être bien assuré. Nous vous conseillons d’informer sans tarder votre agent d’assurance de votre changement de situation.