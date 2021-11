Door2Gate, le nouveau service de flibco.com

Moins cher qu’un taxi, le service Door2Gate vous conduit à l’aéroport de Luxembourg en toute simplicité et sans stress, en navette privée ou, mieux encore, en navette partagée pour contribuer à la protection de la planète et pour limiter le nombre de véhicules sur la route.

La réservation et le paiement se font en quelques clics via l’appli ou le site web flibco.com. Lors de la réservation, chaque voyageur peut néanmoins choisir une navette privée ou une navette partagée, cette dernière permet notamment de profiter également d’un tarif très avantageux. Car vous partagez le transport avec d’autres personnes pour générer moins de CO2 et vous contribuez à alléger le trafic routier. Le système est conçu pour optimiser chaque trajet au maximum et garantir une arrivée ponctuelle à l’aéroport. Partager la navette, c’est voyager plus intelligemment et plus vert!

Door2Gate, un service connecté, innovant et respectueux de l’environnement

Lors de la réservation, indiquez votre heure d’arrivée souhaitée à l’aéroport et Door2Gate veille à ce que vous arriviez à l’heure demandée. Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, votre temps et votre tranquillité d’esprit sont des priorités. Entièrement fiable, un système intelligent calcule le chemin le plus rapide jusqu’à l’aéroport, effectue régulièrement des vérifications et procède à des ajustements, jusqu’à la toute dernière minute.

Derrière ce système Door2Gate se cache un algorithme développé par flibco.com grâce à son savoir-faire en matière de transport aéroportuaire. Il permet de bénéficier d'un avantage tarifaire significatif par rapport aux moyens de transport traditionnels, en fonction de la localisation géographique du client. Ceci est possible grâce à l’optimisation des demandes de réservations, qui tient compte de plusieurs facteurs tels que l’adresse du client, le trafic en temps réel et l'heure d'arrivée souhaitée.

Quelques exemples d’avantage tarifaire

De Cloche d'or à l'aéroport: 24€ pour une personne au lieu de 33€ en moyenne avec un taxi

Du centre-ville d’Esch à l’aéroport: 40€ pour une personne contre 75€ en moyenne avec un taxi

De Grevenmacher à l’aéroport: 30€ pour une personne au lieu de 60€ en moyenne avec un taxi