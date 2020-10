D’où provient le blé de nos pâtes?

Les pâtes sont dans toutes les assiettes.

Du repas de famille quotidien, au dîner entre amis en passant par les plus grandes tables gastronomiques, les pâtes sont un indispensable apprécié de tous. Mais à l’heure où tous les consommateurs s’interrogent sur l’origine et la composition de ce qu’ils mettent dans leur assiette, et où chacun cherche à favoriser les circuits courts, savons-nous d’où vient le blé utilisé dans les pâtes que nous achetons? Pas vraiment!

Contrairement au blé utilisé pour la fabrication de la farine, le blé utilisé pour la fabrication des pâtes est un blé dur. Sélectionné pour ses propriétés spécifiques, il permet de produire une semoule de blé. Cette semoule est ensuite mélangée à de l’eau pour obtenir une feuille de pâte qui sera transformée dans les différents formats présents sur le marché: Penne, spaghetti, farfalle, etc. Le blé représente donc plus de 80% de la composition de la pâte! De quoi se pencher sur son origine…

Beaucoup de marques travaillent avec des blés étrangers, parcourant dans certains cas des milliers de kilomètres mais lorsque le consommateur demande de la transparence et que la législation exige de plus en plus de clarté sur l’origine des matières premières, le retour vers des blés locaux s’impose.

C’est le cas de la marque luxembourgeoise LE MOULIN lancée il y a quelques semaines et qui est aujourd’hui la seule à proposer 9 références exclusivement à base de blé dur Luxembourgeois. Une première pour le marché qui n’avait jusqu’à présent aucune référence issue de nos champs de blé.

Une belle façon de reconnecter nos champs de blé à nos assiettes et de contrôler l’origine d’un produit, présent plusieurs fois par semaine, dans les assiettes des petits et des grands!