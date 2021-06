Mieux collaborer au travail

Pouvoir joindre les collaborateurs, surtout lorsqu’ils sont amenés à travailler à distance, figure parmi les enjeux majeurs de la transformation de l’entreprise. En effet, le «nomadisme professionnel» a élargi l’éventail des besoins en communications unifiées, faisant naître un objectif essentiel: offrir à chaque collaborateur la possibilité de télétravailler avec ses collègues, comme s’il se trouvait sur le site de l’entreprise.

Pour répondre aux défis liés à cette évolution des méthodes de travail, il est impératif pour une entreprise de se doter d’outils collaboratifs de qualité, sécurisés, simples à installer et à utiliser.

Affichant une croissance annuelle supérieure à 25 % (selon IDC), les communications unifiées connaissent un engouement à l’échelle mondiale. En unifiant la téléphonie d’entreprise aux outils de collaboration, les sociétés donnent à leurs collaborateurs la possibilité de disposer de toutes les fonctionnalités avancées d’un téléphone fixe depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone… mais aussi de nombreux autres avantages: travail collaboratif, messagerie instantanée, visioconférences, agendas partagés, visibilité sur la disponibilité. Le tout en continu et simultané.

POST a développé une offre unique de communications et collaboration unifiées, CloudPBX with Cisco Webex.

