Comment bien préparer sa retraite?

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, en moyenne, les prestations que nous percevons pendant la durée de notre pension sont deux fois plus élevées que ce que nous avons cotisé durant notre vie active. C’est pourquoi, des interrogations apparaissent depuis plusieurs années sur la capacité de l’État Luxembourgeois à conserver sur le long terme les retraites légales actuelles. Il est donc indispensable de bien anticiper sa pension. Découvrez les points importants à bien prendre en compte pour préparer au mieux sa retraite.

1. Préparez votre retraite jeune

Constat de base: plus la retraite est préparée tôt, plus la somme du capital épargnée sera élevée. Il va donc falloir se préparer à temps car le montant de la pension légale risque de ne pas suffire le jour de votre départ en retraite. En effet, sans précaution, vos revenus vont fortement baisser. Une assurance-vie prévoyance-vieillesse constitue un complément financier indispensable afin de maintenir votre niveau de vie habituel.

2. Profitez des avantages fiscaux

En dehors des cotisations obligatoires à la sécurité sociale (1er pilier de l’assurance-pension), la loi fiscale permet actuellement de nombreux avantages fiscaux intéressants. Dans le cadre du financement de votre retraite, vous pouvez déduire en tant que dépenses spéciales:

. jusqu’à 1 200 euros par an de cotisations personnelles investies dans le cadre d’un régime complémentaire de pension mis en place par votre employeur (2e pilier).

. jusqu’à 3 200 euros par an de primes versées dans le cadre d‘un contrat de prévoyance-vieillesse que vous souscrivez personnellement (3e pilier).

. jusqu’à 672 euros par an et par membre de famille, de primes versées dans le cadre d'une assurance vie, décès, invalidité, maladie, accident et responsabilité civile.

Durant toute la vie de votre contrat, vous bénéficiez donc de déductions fiscales conséquentes, en déduisant le montant des primes versées.

Depuis la nouvelle réforme fiscale entrée en vigueur le 01.01.2019, les professions libérales et indépendantes peuvent également souscrire à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants et ainsi bénéficier d'avantages similaires aux salariés affiliés à une assurance pension groupe de type deuxième pilier. Cette nouvelle loi s'inscrit dans la réforme globale du paysage des pensions au Luxembourg.

Bon à savoir: Renseignez-vous auprès de votre entreprise s’il existe un plan de pension de votre employeur. C'est un vrai avantage en nature intéressant pour financer votre retraite que votre employeur vous met à disposition.

3. Que choisir?

Maintenant que vous êtes convaincu, il est temps de faire le tour des possibilités.

En tant que personne privée, deux solutions s’offrent à vous :

. lalux-Pension est un contrat de «prévoyance-vieillesse» lié à des fonds d’investissement. Votre capital retraite évolue avec la performance des fonds choisis. La proportion de votre épargne investie en actions diminue en fonction de votre âge, sécurisant ainsi votre capital à la fin du contrat.

. lalux-Golden Rent est un contrat de «prévoyance-vieillesse» classique à rendement garanti avec des éventuelles participations aux bénéfices.

Vous êtes indépendant ou exercez une profession libérale?

. lalux-Safe Future est un produit spécialement dédié aux nouveaux avantages fiscaux accordés aux indépendants et professions libérales, assorti de garanties modulables en fonction des besoins individuels. Épargnez pour votre retraite et prévoyez l’avenir de vos proches.

