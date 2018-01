Au cœur des légendes africaines avec Nespresso

Incomparable quand il s'agit de procurer un véritable plaisir des sens, toujours à la pointe dans la découverte des arômes et des saveurs, Nespresso ne cesse de surprendre par la diversité de ses cafés. Et cette fois encore, le pionnier du café portionnable va ravir le plus grand nombre et titiller les papilles gustatives avec deux nouveaux cafés en édition limitée: l'Arabica Ethiopa Harrar, un Espresso riche en goût qui renferme de belles notes fruitées ainsi que des saveurs florales et maltées et le Robusta Uganda, intense en notes de cacao et à la douceur surprenante que l'on perçoit derrière sa puissance.

Deux cafés issus du continent africain qui a donné lieu à de formidables légendes. Celle de l'Arabica tout d'abord : Imaginez les anciens hauts plateaux de l’ouest de l’Éthiopie. C’est là-bas que Kaldi, un jeune berger, s’assoupit pendant que ses chèvres se dispersaient dans la nature. À son réveil, il les vit en train de sauter et danser autour d’un étrange arbuste sur lequel poussaient des cerises rouges. Il en goûta une et se sentit si exalté qu’il se mit également à danser. Méfiant, un moine décida de brûler ces mystérieuses cerises. Mais lorsque de délicieux arômes commencèrent à s’en dégager, il retira vivement les grains du feu, les écrasa et les mélangea avec de l’eau pour créer une irrésistible boisson.

Des accessoires inspirés du rituel du café africain

Le Robusta ensuite : propulsez-vous au cœur des terres anciennes de l’Ouganda. C’est là que les grains de café Robusta étaient utilisés lors d’un rituel familial sacré, pratiqué sur les bords du lac Victoria. Deux familles se réunissaient autour d’un feu de camp et coupaient une cerise de café Robusta en deux. Un membre de chaque famille mangeait ensuite l’un des deux grains qui se trouvaient à l’intérieur, scellant ainsi un lien de loyauté et d’amitié entre les deux familles, qui célébraient alors cette union en dansant autour du feu.

Avec ces deux cafés l'Arabica Ethiopa Harrar et le Robusta Uganda qui tirent leur quintessence de ces légendes, Nespresso propose des accessoires inspirés du rituel du café africain : deux tasses Espresso de la collection View avec un plateau martelé en acier. Les cafés et leurs accessoires sont d'ores et déjà disponibles online sur le site www.nespresso.com/be/fr/origins-of-coffee et dans les boutiques Nespresso.

• Vous pouvez découvrir également deux recettes à base de ces deux nouveaux cafés: le cappuccino à la banane et graines de sésame, ainsi que le cocktail au café, pamplemousse et thym.