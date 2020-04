Gagner du temps grâce à votre banque en ligne

Le Luxembourg a un taux de pénétration de la banque en ligne très élevé, l’un des plus élevés en Europe (1). Mais qu’est-ce qui explique un tel succès?

La principale raison est évidemment un gain de temps appréciable. Accessible n’importe quand et n’importe où, la banque à distance vous permet de réaliser les opérations pour lesquelles vous deviez auparavant vous déplacer en agence.

Gérez votre budget en quelques clics

Grâce à la banque en ligne, vous pouvez consulter vos comptes et avoir rapidement une vue d’ensemble sur vos finances, que ce soit pour prévoir un achat important, vérifier que vous avez bien perçu vos revenus ou analyser les différentes entrées et sorties d’argent.

Si vous voulez gérer votre argent dans le temps, un historique, mois par mois, de tous les mouvements liés à vos différents comptes est mis à votre disposition. La plupart des banques vous proposent également les extraits bancaires en ligne. Une fois par mois, vous recevez dans votre espace sécurisé vos extraits au format PDF consultables, téléchargeables et imprimables à tout moment.

Vous ne retrouvez plus un extrait de compte que vous avez téléchargé? Pas de problème, les extraits bancaires en ligne sont stockés dans votre espace sécurisé pendant plusieurs années.

Soyez informé en temps réel

Votre banque en ligne vous permet de rester informé 24h/24 sur tous les mouvements liés à vos comptes grâce à l’envoi d’alertes par push notification. Vous personnalisez ces alertes comme bon vous semble. Vous pouvez ainsi les activer pour être prévenu dès que le solde de vos comptes tombe sous un certain seuil, en cas de paiement bloqué ou au paiement d’un montant dépassant un seuil défini, etc.

Et si vous avez une question particulière à poser, vous avez toujours la possibilité de contacter votre conseiller via votre messagerie sécurisée.

Virez et transférez de l’argent en toute simplicité

Grâce à votre banque en ligne, effectuer des paiements n’a jamais été aussi simple et aussi rapide. Vous pouvez automatiser les virements récurrents, modifier ou supprimer vos ordres permanents à tout moment (2) ou créer une liste de bénéficiaires. La procédure de validation des virements est simplifiée lorsque vous virez de l’argent vers un bénéficiaire déjà connu et sauvegardé. Pour tous vos transferts SEPA, le code BIC est saisi automatiquement.

Et vous n’avez même pas besoin d’être chez vous pour effectuer toutes ces opérations! Il suffit d’avoir votre smartphone à portée de main et le tour est joué. D'autres fonctionnalités sont également disponibles dont l’étendue peut varier en fonction de l’application proposée par votre banque: blocage immédiat de vos cartes de crédit et leur remplacement automatique, accès aux simulateurs de crédit, etc.

