VINISSIMO présente son FESTIVAL DES VINS DU SUD DE L’ITALIE 2021 du lundi 8 au samedi 20 novembre 2021, avec une offre exclusive de plus de 50 domaines et plus de 150 vins parmi les plus renommés des régions du sud de l’Italie et de ses îles.

Les régions viticoles du sud de l’Italie jouissent d’un climat méditerranéen et de terroirs uniques qui offrent une très grande diversité de cépages autochtones.

Les vignes du domaine Tornatore situées sur les pentes de l’Etna et son vin Etna Rosso.

Durant deux semaines, profitez de conditions exceptionnelles sur les meilleurs vins des régions Pouilles, Calabre, Abruzzes, Campanie, Molise et aussi les îles, Sardaigne, Sicile, et même Lipari.

Découvrez également les nouvelles sélections 2021 comme Garofoli (Marches), Vesevo (Campanie), Rivera (Puglia), Pajaru (Puglia), Tornatore (Sicilia-Etna), Cottanera (Sicilia-Etna), ainsi que les liqueurs et spiritueux des maisons Silvio Carta (Sardaigne) et Rossa Sicily (Sicile).

La famille Argiolas, productrice du Korem et du Turriga, deux des plus grands vins de Sardaigne.

La liste complète des domaines et le bon de commande sont disponibles à partir du 07 novembre 2021 sur vinissimo.lu

Promotions disponibles en magasin et sur le bon de commande spécifique

Probablement l’un des Chardonnay les plus renommés d’Italie provenant de la maison Planeta en Sicile.

Festival des vins du sud de l'Italie et ses îles

- Du 8 au 20 novembre 2021

- En semaine de 9h à 19h

- Samedi de 9h à 18h

Vinothèque Vinissimo & Restaurant Divino

1 boulevard F.W. Raiffeisen L-2411 Luxembourg

Tél: 52 52 10 500 / www.vinissimo.lu/ Facebook: vinissimoluxembourg / Instagram: @vinissimo.lu