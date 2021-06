Faisons nos courses de manière responsable!

Durabilité, respect de l’environnement, économie des ressources, consommation responsable… Ces mots importants, très en vogue actuellement, ont été entendus par un acteur majeur de la grande distribution, CORA Concorde à Bertrange, qui a aménagé un espace entièrement dédié à la vente en vrac.

Retrouvez 90 m² de produits du quotidien 100% vrac, vous offrant la possibilité de choisir vous-même les quantités, selon vos vrais besoins et sans emballage superflu. Le partenaire, dans cette initiative inédite au Luxembourg, est day by day, 1er réseau français d’épicerie 100% vrac, créée en 2013 à Meudon, près de Paris. Avec 75 magasins adhérents, en France et en Belgique, day by day est la première enseigne à proposer des produits de consommation quotidienne, vendus en quantités à la demande et sans emballage imposé. L’hypermarché CORA au centre commercial City Concorde constitue sa première adresse au Luxembourg!

Avec le lancement de ce concept novateur, CORA Concorde et day by day proposent une solution de consommation responsable et accessible à tous. Quatre piliers essentiels portent cette nouvelle idée de consommer, à savoir la lutte contre le gaspillage, la traçabilité des produits, le conseil d’expert et le juste prix.

En effet, day by day incite à n’acheter que les quantités dont on a vraiment besoin et non pas des quantités imposées par des packagings de plus en plus standards dans la majorité des cas.

La traçabilité des produits joue, elle aussi, un rôle essentiel. Tous les fournisseurs sont connus pour la qualité de leurs produits et l’expertise de leurs équipes. Le conseil d’expert ensuite, pour que vous n’achetiez que des produits dans lesquels vous avez confiance et qui répondent à des critères sanitaires et de durabilité.

Et en dernier lieu, le juste prix, car vous n’achetez que ce qui est 100% utile et sans les coûts d’emballage et de recyclage. Pâtes, riz, légumes secs, fruits secs, confiserie, épices, céréales, biscuits, thé, café, droguerie, hygiène… les magasins day by day proposent dans un espace aménagé aux couleurs vives et accueillantes et à la manière d’un marché local, l’essentiel des produits de la vie courante. 750 références en tout pour faire ses courses en vrac et lutter ainsi contre le gaspillage, véritable fléau de notre temps.

CORA Concorde et day by day participent ainsi activement à la réduction des déchets ménagers en limitant le conditionnement à sa juste fonction, à savoir zéro emballage jetable. Dans cette optique, les deux partenaires ont réussi dans le cadre de ce projet à unir promesses sur les produits et services ainsi qu’une expérience client inédite: offrir aux consommateurs curieux, mais qui n'ont pas encore franchi le pas, la possibilité de s'initier à un modèle de consommation plus responsable. Allez-y, vous verrez, ça change!