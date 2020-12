Plongez dans l'univers de la création

Le Mudam, situé sur le plateau du Kirchberg, est assurément l’un des hauts lieux de la culture au Grand-Duché.

Le Mudam Store en ligne



À la demande des visiteurs qui souhaitaient pouvoir commander à distance les produits du Mudam Store, la plateforme À la demande des visiteurs qui souhaitaient pouvoir commander à distance les produits du Mudam Store, la plateforme mudamstore.com , a été créée. L’occasion de découvrir les réalisations de jeunes artistes et artisans locaux en cliquant sur l’onglet Lëtz’Corner, celles de créateurs déjà intégrés en boutique, en cliquant sur Crea’ Corner. «Nous mettons en ligne par ailleurs l’ensemble de nos publications qui peuvent servir notamment à des étudiants qui effectuent un travail sur une thématique spécifique ou sur une exposition qui a eu lieu au Mudam», précise Mélanie Meyer.

Premier musée d’Art contemporain au Luxembourg, il présente des collections permanentes et aussi des expositions temporaires d’artistes internationaux, des rencontres, des ateliers... et il draine des dizaines de milliers de visiteurs chaque année.

Il est aussi un endroit qui mérite le détour et vous permettra à coup sûr de dénicher un cadeau de Noël aussi bien pour votre conjoint(te) que pour vos enfants. Situé à l’entrée du musée, le Mudam Store est libre d’accès, sans ticket!

Le Mudam Store situé 3 Park Drai Eechelen, est ouvert le lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h, le mercredi de 10h à 21h. Il est fermé le mardi.

Les jeunes créateurs mis en valeur

«Certes, on peut évidemment trouver quelques souvenirs classiques, mais nous allons bien au-delà», explique Mélanie Meyer, responsable du Mudam Store et principal artisan de ce concept tout à fait original. «Nous nous démarquons de ce qui se fait habituellement dans le sens où nous avons vocation à soutenir de jeunes créateurs dont on met en valeur les productions».

Deux fois par an en effet, le Mudam est le théâtre du marché des jeunes créateurs. Un événement d’envergure qui convie le visiteur à une découverte du monde du design: bijoux, maroquinerie, céramique... Parmi la trentaine de créateurs locaux et de la Grande Région présents, une sélection est effectuée, les réalisations intègrent alors le Mudam Store. «Tout comme le musée, le store est un lieu ouvert à tous les publics et chacun y trouvera son bonheur ou celui d’un proche, car les idées cadeaux sont nombreuses», précise Mélanie Meyer.

Vases, jeux pour enfants, «produits Mudam»...

La grande variété d’objets et de curiosités font que Noël est la période idéale pour passer au Mudam Store. «La sélection est souvent le fruit d’une rencontre notamment lors de salons. Lorsque le produit suscite ma curiosité et qu’il est l’expression d’une recherche créatrice, il correspond à l’esprit du Concept Store». La boutique met également en exergue des «produits Mudam».

«Ce sont des créations qui s’appuient sur un visuel rappelant le musée ou des expositions qui y ont été présentées. On trouvera ainsi des sweats dont le flocage fait référence à l’œuvre d’un artiste. Nous proposons également des tote bags et des carnets de note dont les visuels illustrent l’architecture du musée. Les visiteurs apprécieront aussi un choix de bijoux inspirés du bâtiment, des escaliers et de la verrière du Mudam, réalisés par l’artiste française Camille Vernier créatrice de «Helmut Paris», souligne la responsable du Mudam Store.