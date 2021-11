Optimiser sa fiscalité dès 50€ c’est possible!

Souscrire une assurance pension, c’est faire d’une pierre deux coups! D’un côté, on constitue un capital retraite supplémentaire et de l’autre on profite de déductions fiscales avantageuses.

«À la retraite, nos besoins sont différents mais nous continuons à faire des projets! Les produits d’assurance «épargne pension» permettent de préparer ce complément de retraite tout en profitant immédiatement d’un gain fiscal attrayant! » explique Filipe Carneiro, responsable de la distribution marché local chez Bâloise Assurances.

Quel que soit notre âge, on bénéficie d’une déduction fiscale de 3 200€. Et au moment de la retraite, plusieurs options se présentent: le paiement intégral du capital, la rente viagère ou une solution intermédiaire combinant les deux. Outre cet atout fiscal, ce type de produit est très flexible. « Selon son profil d’investisseur, on peut choisir d’investir l’épargne dans un compartiment à taux garanti, dans des fonds d’investissement via par exemple des fonds socialement responsables ou de combiner les deux. Et tout cela dès 50€ par mois» ajoute Pierre Dubru, responsable du développement pour l’assurance vie.

«Les frontaliers bénéficient des mêmes avantages fiscaux»

Parlons concrètement. Jenny, 40 ans, perçoit un revenu imposable de 75 000€. Elle décide de verser annuellement 3 200€ dans une assurance pension et pense prendre sa retraite à 65 ans. De nature prudente mais avec un horizon de placement de 25 ans, elle opte pour un fonds avec une stratégie d’investissement modérée. A 65 ans, elle pourra disposer d’un capital retraite complémentaire proche de 110 000€ après avoir réalisé un gain d’impôt chaque année de 1 335€. «Pour les frontaliers, tant que vous réalisez une déclaration d’impôt au Luxembourg, vous bénéficiez des mêmes avantages fiscaux que les contribuables résidents au Luxembourg! » poursuit Filipe Carneiro.

«Plusieurs façons d’optimiser sa déclaration fiscale»

Les résidents luxembourgeois indépendants peuvent en outre combiner l’assurance pension avec un autre type de produit, le Régime Complémentaire de Pension pour les Indépendants. Cette solution offre un capital à disposition au moment de la retraite, une rente en cas d’incapacité de travail ainsi qu’un capital décès pour protéger la famille… Dans ce cas, la fiscalité est encore plus intéressante car les sommes versées sont déductibles jusqu’à concurrence de 20% des revenus nets annuels, sans plafond.

«Il existe plusieurs façons d’optimiser sa déclaration fiscale. Ce qui fait la différence, c’est le conseil, l’accompagnement du client dans toutes les différentes étapes de sa vie... Savoir se mettre à la place de l’autre, c’est essentiel dans notre métier!» conclut Pierre Dubru.