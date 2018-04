Nespresso: des matinées véritables plaisir des sens

Une mousse légère comme le vent pour porter les notes cacaotées et puissantes du café Arpeggio. Un plaisir qui réveille les sens!2 capsules Nespresso Arpeggio, 10 cl de lait, sirop de figue, miel liquide, noisettes• Versez le lait et le sirop dans l'émulsionneur de lait Aeroccino et préparez la mousse de lait• Chauffez les noisettes au four et écrasez-les légèrement• Versez le lait et la mousse de lait dans un verre à recettes, puis préparez un double Arpeggio dessus• Décorez de copeaux d'amandes, de noisettes et de miel