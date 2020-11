L'immobilier fait-​​il vraiment rêver les jeunes?

D’après une opinion répandue, les jeunes de moins de 35 ans abandonneraient une saine gestion financière pour vivre dans le moment présent. Au lieu d’économiser pour acquérir un logement, ils préféreraient dépenser leur argent dans des futilités. À tel point que le milliardaire et promoteur immobilier australien, Tim Gurner, a affirmé que si les jeunes cessaient d’en consommer autant, ils pourraient s’offrir une maison!

Une vision stéréotypée démentie dans les faits

Est-ce que cette image caricaturale de la jeunesse d’aujourd’hui correspond à la réalité? Pas vraiment. Un sondage en ligne réalisé à l’échelle européenne par le groupe ING démontre même tout le contraire.

-Un quart des jeunes est déjà propriétaire. À l’âge de 35 ans, 24% des jeunes Européens seraient déjà propriétaires de leur logement moyennant un prêt hypothécaire contre 25% pour les plus de 35 ans. Étonnamment, 19% des moins de 35 ans qui ont répondu au sondage en ligne ont eu accès à la propriété sans avoir dû contracter un prêt!

-Les jeunes qui n’ont pas encore de propriété veulent acheter. Malgré la hausse du marché immobilier, une large majorité n’a pas perdu espoir de devenir un jour propriétaire. Ceux qui ne veulent pas acquérir un logement, pensent qu’ils n’en ont pas les moyens financiers et ne savent pas s’ils vont rester locataires ou non, ne représentent que 31% des personnes interrogées. La part monte à 86% pour les plus de 35 ans!

Une épargne aux multiples objectifs financiers

-Les jeunes gèrent leur épargne de manière différente que les générations précédentes. La hausse des prix immobiliers et la crainte que les taux d’intérêt des prêts hypothécaires ne remontent à la hausse ont entraîné des changements de comportements chez les ménages qui ne sont pas encore propriétaires. La plupart reportent l’achat d’un logement à plus tard, épargnent sur une plus longue période et n’ont plus l’accession à la propriété comme première priorité. Ce phénomène est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans. Contrairement à leurs aînés, ils peuvent se permettre de poursuivre plusieurs objectifs financiers en même temps : non seulement le logement mais aussi les voyages, l’éducation, la famille et les loisirs.

-Cette tendance à décaler dans le temps l’objectif de devenir propriétaire s’accentue d’autant plus que les jeunes s’attendent à vivre plus longtemps que leurs aînés. L’espérance de vie augmente d’année en année et la majeure partie des moins de 35 ans d’aujourd’hui a de grandes chances de terminer sa vie centenaire. Cette longévité accrue combinée à la disparition progressive des systèmes de retraite les plus généreux aura des conséquences sur la manière de vivre et de travailler. Le modèle traditionnel des trois étapes de la vie professionnelle – l’éducation, le travail et la retraite – va laisser la place à un modèle multi-étapes, où de plus en plus de personnes seront multiactives et géreront plusieurs carrières à la fois, indépendamment de leur âge. Dans ce nouveau contexte, acquérir un logement deviendra de moins en moins un objectif à accomplir de toute urgence.

Bref, contrairement aux apparences, l’immobilier fait toujours rêver les jeunes mais ce rêve mettra plus de temps qu’auparavant à être réalisé.

