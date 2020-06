Knokke-​​Heist, une expérience unique

Les œuvres florales de Daniël Ost

Véritable jardin de la mer du Nord, Knokke-Heist a l’habitude d’accueillir des parterres de fleurs impeccablement entretenus et autres prouesses florales. Cet été, la commune côtière se modernise et met en valeur son épicentre commercial sur le thème des «Fleurs sucrées»: venez découvrir les chefs-d'œuvre floraux de la maison internationale de Daniël Ost, élu premier concepteur floral au monde selon la chaîne américaine CBS News. Les œuvres florales monumentales seront placées sur la Lichttorenplein, la Driehoeksplein, l’Emile Vanhaerenlaan, la Dumortierlaan, l’Antoine Bréaerstraat et la salle des guichets de l’Office du tourisme de Knokke-Heist.

Une piste de patin à roulettes à l’esprit rétro

Le patin à roulettes fait son grand retour, et tous ceux qui souhaitent s'y essayer pourront se rendre cet été sur la place de l’église H. Margareta, au centre de Knokke. Du 11 juillet au 30 août 2020, une piste de patin à roulettes en plein air attend les visiteurs nostalgiques sous le doux nom de Rosie’s Roll-In. Elle vous plongera dans l’atmosphère rétro des années 50. Bien entendu, de nombreuses mesures seront prises pour que cette activité puisse se dérouler de manière agréable et dans le respect des mesures sanitaires. Il ne vous reste donc plus qu’à enfiler vos patins et à adopter la banane façon Elvis!

Week-end ART

Avec 51 galeries d’art participantes, le 28e week-end des portes ouvertes artistiques à Knokke-Heist s’annonce exceptionnel. Durant le week-end des 8 et 9 août, les créations de l’artiste belge William Roobrouck, du sculpteur britannique Simon Gudgeon, du designer italien Ettore Sottsass et bien d’autres encore seront à l’honneur. Raison de plus pour prévoir une virée artistique à Knokke-Heist, pendant le deuxième week-end d’août!

Heist en couleur

Sous la devise «Heist en couleur», le centre commercial de Heist s’habille de mille teintes et de drapeaux colorés, de bancs en mosaïque, de jardinières multicolores, de passages pour piétons bariolés, de blocs kubu flashy et des incroyables œuvres 3D de l’artiste pop-surréaliste Leon Keer.

Shopping

Comme toujours, Knokke-Heist est un lieu de prédilection pour les amateurs de shopping. Des grandes marques internationales aux petits commerçants locaux: tous sont réunis dans quelques rues et ouverts le dimanche. Pour une expérience de shopping encore plus agréable et plus sûre cet été, le centre-ville se pare de bancs artistiques, de street art pétillant et de coins verdoyants. Pour vous permettre d’accéder au cœur battant de Knokke-Heist de manière écologique, une navette électrique sera mise à votre disposition, à partir du 4 juillet. Pour plus de facilité, toutes les informations ont été rassemblées dans un plan shopping pratique, disponible à l’Office du tourisme.

Plaisirs gastronomiques

Pendant les vacances d’été, Knokke-Heist met ses atouts culinaires à l’honneur. Les foodies pourront se régaler lors du Mise en Plage Tasting Tour. Et pour ceux qui en veulent encore, la semaine de l’expérience gastronomique aura lieu fin août. Une chose est sûre: les restaurants participants chouchouteront leurs clients, sur place ou avec des plats à emporter.

Festival de la BD

Le Festival de la bande dessinée évolue vers un tout nouveau concept: un événement en plein air sous la forme d'une piste cyclable à travers Knokke-Heist. Le thème? «Tous ensemble». Ces dessins ont été réalisés spécialement par plus de dix artistes belges dont Eva Mouton, Lectrr et Niet nu Laura. Vous pourrez découvrir leurs créations lors d'une belle promenade à vélo reliant 40 spots hilarants, situés principalement le long des terrains de jeu rénovés de Knokke-Heist. Après tout, ce festival est aussi prévu pour les enfants!

World Press Photo

Cette année, la première belge de l’exposition World Press Photo aura lieu du samedi 11 juillet au dimanche 2 août 2020, dans le jardin du centre culturel de Scharpoord. Chacun pourra donc contempler gratuitement cet impressionnant aperçu annuel, dans le respect des mesures sanitaires.