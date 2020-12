Quel est l'impact de votre café sur l'environnement?

Afin de mesurer l’empreinte environnementale d’une tasse de café, il est important de tenir compte de l’ensemble de son cycle de vie. En effet, cette empreinte va au-delà de la simple dégustation du café et comprend de nombreux autres aspects comme la production du café, le transport, etc. Aussi, a-t-on tendance à penser que le café portionné qui se consomme sous forme de capsules aura un impact négatif sur l’environnement. Or, à y regarder de plus près, ce système de préparation de café s’en sort relativement bien. Décryptage…

Une consommation de précision

Une analyse indépendante du cycle de vie («Life Cycle Assessment» en anglais), a été réalisée en 2018 par la société de conseil suisse Quantis, pour mesurer l'impact environnemental d'une tasse de café. Elle prenait en compte la quantité de carbone utilisée dans la production ou le transport, les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de l’eau ou encore l’emballage. L’étude a montré que l’un des plus grands impacts environnementaux provient de la façon dont le café est préparé. Des facteurs tels que la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer l’eau et la quantité de café gaspillée, peuvent avoir un impact significatif sur les résultats.

Selon cette étude, l’impact le plus important d’une tasse de café sur l’environnement (40 à 50% de l’impact total), résulte de sa consommation, lorsque le café s’écoule dans la tasse. Dans ce contexte, Nespresso tire son épingle du jeu et son système de café portionné obtient de bons résultats. Grâce aux quantités précises et à la préparation instantanée, moins de café et moins d’énergie sont nécessaires pour préparer une tasse. L’empreinte carbone de la tasse est ainsi réduite et l’énergie utilisée est moindre. Lors de la préparation d’un café filtre par exemple, on a parfois tendance à faire trop de café et à le garder au chaud trop longtemps. Et on finit par jeter l’excédent. De même le café en sachet en aluminium perd rapidement de sa fraîcheur et se retrouve à la poubelle. Bien que dans un système de café portionné comme Nespresso, on a recours à un emballage unique, les ressources sont optimisées grâce à une consommation de précision.

Une analyse à plusieurs facettes

Quant à l’emballage, il représente, selon l’étude, une part minime dans le cycle de vie du café, de l’ordre de 3 à 14% selon le système utilisé. Certes, la capsule en aluminium a un impact environnemental, mais le recyclage infini de l’aluminium permet lui aussi de réduire de façon substantielle l’empreinte carbone.

Cette étude portant sur l’ensemble de la chaîne de production et de consommation du café révèle en définitive que l’impact environnemental d’une tasse de café Nespresso est identique, voire inférieure à celui d’une tasse de café classique.

La réduction de l’impact environnemental se mesure aussi sur le terrain où la quantité d’eau utilisée dans l’agriculture, les émissions de carbone des processus agricoles et tout déchet résultant de la phase agricole doivent être pris en compte. À cet égard, Nespresso travaille étroitement avec l’ONG Rainforest Alliance dans la cadre du programme AAA pour une Qualité Durable , qui a pour objectif de pérenniser la très haute qualité des cafés Nespresso, tout en préservant l’environnement et en améliorant les conditions de vie de plus de 110 000 caféiculteurs à travers quatorze pays. Toutes les initiatives de Nespresso dans le domaine de la durabilité permettront à l’entreprise d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé, à savoir proposer des tasses de café neutres en carbone d’ici 2022 .