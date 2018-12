Nespresso lance l’assortiment «Festive»

Nespresso c’est l’innovation permanente, tout au long de l’année. Incomparable quand il s'agit de procurer un véritable plaisir des sens, toujours à la pointe dans la découverte des arômes et des saveurs, Nespresso ne cesse de surprendre par la diversité de ses cafés mais aussi par le raffinement de ses associations. Et en ces périodes des fêtes, un moment marqué par le rassemblement familial, quelle ville sinon Paris, exprime le mieux le partage et l’opulence! Pour célébrer la capitale française, les cafés Variations», se déclinent autour de pâtisseries parisiennes typiques telles que les macarons ou les pralinés. Avec de tels arômes, l'édition limitée propose aux amateurs de café du monde entier des saveurs typiquement françaises. Imaginez-vous alors dans une pâtisserie parisienne, pour déguster des créations aux goûts tout simplement uniques.

Des tonalités pastels

Et pour rester fidèle à la tradition française, Nespresso lance pour la première fois l'espresso «Paris Black», destiné à ceux qui préfèrent le goût pur du café. Nespresso propose deux cafés «Variations» aromatisés et un «Iconic Black», chacun dans une capsule en aluminium créée par India Mahdavi. L’architecte d’intérieur iranienne, qui s’est illustrée en créant quelques-uns des espaces modernes les plus emblématiques au monde, dont The Gallery at Sketch à Londres, Le Grand Restaurant de Jean-François Piège à Paris et l'APT à New York, a exercé une influence évidente sur les «Variations» de Nespresso au niveau des tonalités pastel de l'assortiment et des motifs ludiques.

Chacun des cafés «Variations» est basé sur le blend de café «Nespresso Livanto» composé d'Arabica pur d'Amérique latine et d'Amérique centrale. Ce mélange équilibré se caractérise par une note torréfiée caramélisée qui apporte rondeur et équilibre aux différents cafés.

La touche India Madhavi

Pour accompagner les cafés «Variations» inspirés des gourmandises parisiennes, India Mahdavi a conçu un assortiment d'accessoires luxueux qui donnent une nouvelle dimension à la pause café et constituent d'excellents cadeaux pour les fêtes de fin d'année. La nouvelle collection permanente «Origin» de tasses à café s'inspire de la forme du grain de café et est spécialement conçue pour tenir dans la paume de la main. La collection est représentative du style d'India, avec ses contours à la douceur incomparable et sa touche luxueuse. Ces tasses sont dotée d'une couche extérieure mate et une couche intérieure brillante couleur chair. Des accessoires parfaits pour toutes les cuisines.

• Cette collection est disponible dans deux formats différents : Espresso (80 ml) et Lungo (180 ml). Plus d'information sur le site de Nespresso ou sur la page Instagram.