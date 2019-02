Comment gagner plus ?

Comprendre toutes les ficelles de l’investissement en dix points. Comment ça marche ?

1. Et si vous investissiez 2,50 € par jour dans votre avenir ?

Si vous buvez un café à 2,50€/jour, à la fin du mois vous avez dépensé 77€ et à la fin de l’année 910€. Investis sur 30 ans à 6 %, vous auriez mis de côté 76.000€. L’un des meilleurs moyens de gagner de l’argent reste de le placer.

2. Il n’existe pas de bon ou mauvais moment

Pour investir, attendre « le bon moment » peut vous faire perdre beaucoup de temps et en matière d’investissement, le temps c’est de l’argent.

3. Choisissez la simplicité

Choisissez un fonds diversifié qui a fait ses preuves. Si vous investissez pour la première fois, ne cherchez pas à faire le coup du siècle, commencez petit et faites-vous conseiller.

4. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.

Investissez plutôt dans un portefeuille diversifié afin de réduire une éventuelle instabilité et diminuer le risque sur le long terme.

5. Peur de bloquer votre argent ?

Il existe différents types d’investissement. Par exemple avec Invest Plan chez ING, vous récupérez vos fonds sous 4 jours.

6. Peur de ne pas avoir assez pour investir ?

Au Luxembourg, 2/3 des gens investissent en plaçant moins de 10.000€*. Vous pouvez investir à partir de 50€ par mois avec Invest Plan chez ING. *ING International Survey, Mobile banking 2018.

7. Peur du risque ?

Pas de panique si les marchés fluctuent. L’investissement fonctionne sur le long terme. Depuis 1969, le pire rendement observé pour un investissement diversifié sur 20 ans est de 5 %* en moyenne par an sur des actions et obligations européennes. *Franklin Templeton Academy - Morningstar Direct. Période 1997-2017.

8. Comment nos compatriotes gèrent-ils leur patrimoine ?

Les Luxembourgeois de souche et d’adoption mettent 69 % de côté et investissent 31 % de leur patrimoine. Épargner et investir ne sont pas opposés mais complémentaires. Il suffit de trouver l’équilibre qui vous convient.

9. Quelle est la différence entre action et obligation ?

Acheter une action revient à devenir propriétaire d’une petite partie d’une entreprise. Vous obtenez des dividendes d’une partie des profits. Vous êtes impliqué comme un entrepreneur.

Souscrire à une obligation revient à prêter votre argent à une entreprise. Vous récupérez par la suite des intérêts en plus de votre investissement de base. Vous participez à la croissance économique.

10. Plus tôt on investit, mieux c’est !

Les chiffres prouvent que si vous commencez à investir à 30 ans, vous gagnerez à 65 ans 202.430€* de plus que si vous commencez à 40 ans. * Investissement de 500€/mois à 5 %/an.

En conclusion

Pas besoin d’être un expert, investissez peu et attendez de voir si cela vous convient. Combiner épargne, immobilier et investissement reste l’idéal pour avoir un patrimoine diversifié. Peu importe votre rêve, l’investissement peut vous aider à l’atteindre plus vite. Si vous avez envie d’en savoir plus, venez boire un café chez ING ou appelez-nous au +352 44 99 1.