À quel endroit trouver les meilleurs prix?

Rouge ou noir, toujours le meilleur prix



Chez Colruyt, les prix se déclinent en deux couleurs: les Prix Rouges et les prix noirs. Les Prix Rouges sont les prix diminués, en réaction à un prix plus bas proposé dans un autre grand magasin par exemple. Les prix noirs sont les prix standard, d’office les meilleurs prix de la région.



Chaque jour, les prix et promos des magasins concurrents sont analysés. Si ceux-ci sont présents dans tout le pays et appliquent un prix identique pour tout le Luxembourg, les prix de Colruyt seront adaptés au niveau national. Pour les autres magasins, le distributeur procède par région et le prix diminuera dans les Colruyt implantés à proximité du concurrent affichant un prix plus bas.



Le rayon d’action de la chaîne est, entre autres, déterminé par la provenance des clients et la diffusion de l’offre promotionnelle de l’autre magasin. C’est la raison pour laquelle il est possible que les prix diffèrent d’un magasin Colruyt à un autre.

Comparer ce qui est comparable



Colruyt compare évidemment ce qui est comparable. Les produits comparés sont donc toujours identiques ou similaires. Le niveau de marque aussi est respecté. L’entreprise ne compare ainsi pas des marques nationales avec des marques propres ou premier prix. Il en va de même pour les formats. Si ceux-ci divergent un tant soit peu, le prix est calculé à la dose, au litre ou au kilo pour toujours comparer les mêmes mesures.



Six spécialistes parcourent en outre au quotidien les dépliants des autres magasins pour que les clients Colruyt bénéficient de toutes les promotions. Là aussi, les prix sont diminués quand cela s’avère nécessaire. En magasin, l’étiquette de prix porte la mention «réaction concurrent». Cela évite ainsi aux clients de devoir comparer les actions promotionnelles des grandes surfaces de leur région: Colruyt s’en charge pour eux.

Action? Réaction!



Vous pouvez d’ailleurs toujours signaler au Service clientèle que vous avez vu moins cher ailleurs via le formulaire en ligne ou en appelant le Téléphone Rouge au 26 32 27 29. Colruyt adaptera alors immédiatement son prix et la différence sera remboursée si vous avez déjà acheté le produit chez un concurrent.



Dès qu’un prix est modifié dans la base de données, il est immédiatement mis à jour en magasin grâce aux étiquettes de prix électroniques. Une façon de réagir aussi aux réductions de dernière minute des enseignes concurrentes.

Une gestion optimale des coûts



Si Colruyt peut garantir les prix les plus bas en toutes circonstances, c’est parce que la chaîne limite au maximum les coûts et optimise ses ressources. Chariots sans monnayeurs, lampes LED, magasins sobres, surgélateurs-coffres fermés, sol robuste et facile d’entretien ne sont que quelques exemples de la gestion efficace de l’entreprise.



Vous l’aurez compris, contrôler les coûts permet à Colruyt de contrôler les prix. Le distributeur peut ainsi offrir à ses clients les meilleurs prix de leur région, en toutes circonstances.

