Optez pour l’assurance voyage digitale!

La première assurance voyage digitale

Après plus d’une année difficile et éprouvante, le bout du tunnel s’entrevoit enfin et les vacances arrivent à grands pas! Si voyager est aujourd’hui devenu une nécessité pour certains, mieux vaut être bien protégé pour parer aux imprévus et aux complications des temps qui courent…

Rassurer les vacanciers et les aider dans leur démarche prévoyante: c’est pour cette raison qu’ACL et Bâloise Assurances se sont associées et ont lancé ACL Travel Insurance by Bâloise. Une assurance qui vise à offrir aux membres de l’ACL une couverture proposée à un prix compétitif et qui s’adapte à leurs besoins. Ponctuellement ou annuellement, les adhérents ont la possibilité d'y souscrire à tout moment et ont le choix entre l'assurance annulation voyage et l'assurance perte de bagages. Ils peuvent souscrire à l'une ou à l'autre, ou aux deux.

C’est grâce à la connaissance de l’ACL de ses membres et de leurs besoins, et des compétences de Bâloise en matière d’assurance et d’innovation, que ce nouveau service a pu voir le jour. Une assurance innovante pour les adhérents ACL qui bénéficient d’un produit pratique, modulable et qualitatif. Reconnue experte de la transformation digitale, Bâloise possède un excellent savoir-faire dans ce domaine et développe en continu sa révolution numérique au travers notamment de son portail client, de son app ou encore de son offre en e-commerce.

Une couverture complète

Sécurité, simplicité, flexibilité, c’est tout ce que Bâloise et l’ACL ont voulu mettre en œuvre avec cette assurance digitale. Sa valeur ajoutée? Elle offre une nouvelle expérience de l’assurance grâce à la souscription en ligne sur le site de l’ACL en seulement quelques clics, trois minutes montre en main! Le client réceptionne immédiatement son certificat d’assurance en PDF. Rapide et efficace. Si ACL Travel Insurance by Bâloise est disponible en ligne, que les adhérents se rassurent, car s’ils préfèrent souscrire leur assurance en direct avec leur conseiller ACL, cela reste bien entendu possible.

Côté sinistre, il suffit de compléter le document éditable sur la page d’accueil. Les membres de l'ACL peuvent choisir de prendre l’assurance annulation et/ou perte de bagages, ponctuelle (pour un voyage) ou annuelle (pour tous les voyages de l’année). L'assurance annulation couvre les souscripteurs en cas d’annulation ou d’interruption de voyage pour cause de maladie – Covid19 compris, mais également de nombreux autres aléas et ce jusqu’à 50 000 €. Quant à l'assurance bagages, elle couvre la perte des valises, mais aussi des appareils photo et du matériel sportif jusqu’à 3 500 € lors des voyages. Il est également possible d’assurer jusqu’à 8 personnes dans le contrat.

Cet été, pour vos voyages, choisissez la sérénité et partez bien assuré.

Découvrez ACL Travel Insurance by Bâloise sur https://assurances.acl.lu/products/travel