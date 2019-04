Aldi renforce sa présence sur le territoire national

Implanté depuis vingt-cinq ans au Luxembourg, Aldi a entamé une véritable métamorphose pour mettre encore davantage le client au centre de ses préoccupations. À travers son nouveau concept ANIKo (Aldi Nord Instore Konzept), Aldi a repensé totalement sa logistique en mettant l'accent sur les rayons frais, les fruits et les légumes, le rayon boulangerie. Présentation générale soignée, un éclairage LED qui apporte un sentiment de confort et de bien-être... Aldi a révolutionné sa chaîne de supermarchés.

Un investissement conséquent

Dans cette perspective, l'enseigne transforme un à un ses quinze points de vente et les convertit au nouveau concept. D'ailleurs l'investissement conséquent de plus de 7 millions d'euros consacré à ces opérations, témoigne de l'ambition affichée par Aldi. L'année dernière au mois d'avril, les magasins de Bertrange et de Foetz ont fait l'objet d'un sérieux lifting. Capellen en juin, Sandweiler en juillet et Schmiede en octobre ont suivi le mouvement. Cette année, d'autres rénovations d'envergure sont au programme. La modernisation du magasin de Pommerloch est prévue à la fin de cette année, tandis que celle de Mersch se déroulera début 2020.

Et en matière d'ouverture, outre celle de Differdange, Aldi ouvrira un nouveau magasin à Belval, en septembre prochain.

La qualité au rendez-vous

Nouveau concept, nouveaux magasins, sans oublier ce qui fait la force de l'enseigne, des offres imbattables avec un souci constant de qualité, toujours au rendez-vous. Les tests comparatifs à l'aveugle l'attestent. Aldi n'a rien à envier aux grandes marques. Et pour répondre également à une clientèle de plus en plus exigeante, Aldi propose des actions clairement identifiées dans différents secteurs comme les recettes et les inspirations thématiques temporaires, ainsi que des produits et assortiments adaptés aux goûts des différentes communautés: semaine portugaise, semaine française.