VINISSIMO présente son SALON DES VINS D’AUTOMNE 2021 du lundi 11 au samedi 30 Octobre, avec une offre exceptionnelle et exclusive de plus de 60 domaines et plus de 250 vins parmi les plus renommés des régions du nord, des Alpes et du centre de l’Italie.

Le Barolo Bussia d’Aldo Conterno, une référence pour les amateurs de grands vins de garde.

Ces régions offrent une grande diversité de cépages autochtones, issus de terroirs uniques et de microclimats très différents d’une région à l’autre.

La célèbre maison piémontaise Ceretto et ses crus historiques de Barolo et Barbaresco.

Durant trois semaines, profitez de remises exceptionnelles sur les meilleurs vins de ces régions et notamment les grands crus de Barolo, Barbaresco, Amarone della Valpolicella et autres grandes appellations.

Graziano Prà, producteur de Soave Classico, vin blanc frais et minéral de la région Vénétie.

Découvrez entre autres exclusivités, les nouvelles sélections 2021 comme Ratti (Piemont), Pisoni (Trentin), Conati (Venetie) ou encore Casa E. di Mirafiore (Piemont).

Löwengang, la grande cuvée d’Alois Lageder, un des précurseurs de la viticulture biologique en Italie.

La liste complète des domaines et le bon de commande promotionnel sont disponibles à partir du 10 octobre 2021, sur www.vinissimo.lu.

Promotions disponibles en magasin et sur le bon de commande spécifique.



SALON DES VINS D’AUTOMNE 2021

du 11 au 30 octobre 2021

En semaine de 09h à 19h

Samedi de 09h à 18h

Vinothèque Vinissimo & Restaurant Divino

1 Boulevard F.W. Raiffeisen – L-2411 Luxembourg

Tél.: 52 52 10 500 | www.vinissimo.lu | Facebook : vinissimoluxembourg / Instagram : @vinissimo.lu