La transition énergétique au quotidien

Au quotidien, Enovos rappelle ces petits gestes qui font la différence: éteindre sa télévision, baisser le chauffage, éviter le gaspillage des ressources. Autant d’habitudes faciles à changer et qui permettraient de construire un avenir vert et durable. Car il s’agit bien de la mission que s’est donnée le fournisseur d’énergie.

De fait, Enovos a démarré sa transition énergétique en optant pour des produits et services plus responsables. Objectifs? Réduire les émissions de gaz à effet de serre, augmenter la part des énergies renouvelables, améliorer l’efficacité énergétique et atteindre, d’ici 2030, un ratio de 25% d’énergie verte produite localement.

Encourager les initiatives écologiques

En outre, Enovos a développé une multitude de services destinés à accompagner ses clients dans leur transition énergétique. La société propose ainsi du conseil en efficacité énergétique auprès des particuliers et des entreprises. Buts? Faire analyser leur comportement, leur soumettre des recommandations et leur donner des informations sur les subsides existants. Enovos offre d’ailleurs des aides financières. Le programme enoprimes encourage les projets de rénovation énergétique. Plus vos travaux vous font faire des économies d’énergie, plus le montant de votre prime sera élevé. Le fonds nova naturstroum quant à lui récompense les projet durables et d’éco-technologies.

Par ailleurs, développant constamment son offre enodrive, le fournisseur encourage la transition vers l’électromobilité. Dernière innovation en date: la formule enodrive zen qui permet de recharger son véhicule dans toute l’Europe.

Fournir et promouvoir l’énergie verte

Toutes ces initiatives sont portées par une constante: le courant fourni par Enovos est exclusivement vert et produit en Europe, par défaut, et sans surcoût! Et pour soutenir davantage la transition énergétique locale, Enovos propose nova naturstroum, une électricité verte produite à plus de 50% au Luxembourg. Le mix énergétique de nova naturstroum se compose d’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et de biomasse. Dans le même esprit, Enovos propose à côté de son gaz naturel 100% climatiquement neutre (naturgas) également un gaz naturel bio de haute qualité: nova naturgas.

Au quotidien, Enovos développe, construit et gère des centrales de production énergétiques à partir de ressources renouvelables. Les investissements dans ce domaine sont en effet essentiels pour construire les sources d’énergie durables de demain et contribuent à la réduction des gaz à effet de serre. À son niveau, Enovos tend à offrir à ses clients les meilleurs services possibles, les invitant à contribuer à leur tour à la transition énergétique avec pour mission commune celle de préserver l’environnement.

Je veux en savoir plus!