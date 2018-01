Maux de dos, arthrose, rhumatisme, hernie...

Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de découverte, jusqu'au 31 janvier, l'organisation HHP offre une visite antidouleur à domicile gratuite à toutes les personnes intéressées (Luxembourg et région). L'objectif de cette initiative est de permettre à chacun de s'informer sur les traitements naturels qui existent aujourd'hui pour soulager les douleurs chroniques, et plus particulièrement sur la technologie de massage thérapeutique par Andullation.

A propos de HHP



Fondée en 2013, l'organisation HHP Luxembourg basée à Walferdange est un leader dans le domaine du soulagement naturel des douleurs chroniques.

La visite antidouleur est assurée par un spécialiste et se déroule en 3 étapes:

1. Écoute personnalisée et bilan individuel de votre état de douleur

2. Information générale et présentation de l'Andullation: solution naturelle pour soulager les douleurs

3. Séance de 15 minutes de massage thérapeutique antidouleur sur l'appareil médical Andumedic 3 et évaluation de la réduction de douleur immédiate (jusqu'à 85%).