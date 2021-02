L'Autofestival 2021 avec 60 nouveaux lancements

L'Autofestival est traditionnellement un véritable hotspot pour l'innovation. «Cette année, nos partenaires présenteront pas moins de 60 nouveaux modèles», déclare Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs d'automobiles et de la mobilité (FEDAMO). Pour lui, l'innovation est un argument gagnant pour le festival. «Les gens viennent dans les salles d'exposition pour voir quelles sont les nouvelles technologies et les concepts novateurs dans l'industrie. Nous le savons et nous essayons donc de mettre en place une gamme de produits attrayante et aussi large que possible chaque année», souligne Philippe Mersch.

Un bon cru

Les experts s'accordent à dire que 2021 sera une grande année pour les innovations. Le célèbre magazine allemand Autor motor sport a récemment répertorié 161 nouveaux modèles pour l'année en cours, dont 50 SUV et un grand nombre de véhicules à propulsion hybride ou électrique. Par ailleurs, la tendance aux SUV est également ininterrompue au Luxembourg. Il en va de même pour le marché de l'électricité, qui connaît une croissance constante. Toute personne qui parle d'innovations pense inévitablement au sujet de la numérisation.

Dans l'industrie automobile, cela se passe aussi directement dans la voiture. Mot-clé connectivité: toute une série de solutions techniquement complexes font désormais simplement partie intégrante d'un nouveau véhicule. «Quelle que soit la fourchette de prix», comme le souligne Philippe Mersch. La connectivité n'a rien à voir avec le luxe. En attendant, la tendance générale est à la mise en réseau des véhicules. Cela s'applique aux télécommunications et au suivi, mais aussi à l'interaction avec le concessionnaire dans le domaine du service à la clientèle. Sans oublier les applications modernes permettant de se connecter aux nouveaux concepts de contrôle du trafic, comme ceux qui sont développés pour les villes dites intelligentes.

Conclusion: l'avenir de l'industrie est clairement numérique et de plus en plus orienté vers la haute technologie. Des équipements tels que le radar de distance, l'avertisseur d'angle mort, le capteur de sommeil, l'assistant de voies, les modes de conduite personnalisables, l'assistance vocale, l'éclairage ambiant, l'aide au stationnement et à la conduite, font partie de l'équipement de la voiture pour beaucoup.

Tout devient plus digital

Par ailleurs, le service clientèle des concessionnaires automobiles est lui aussi en train de subir une transformation numérique. Dans ce domaine, les fabricants et les distributeurs développent constamment de nouveaux concepts pour faciliter la vie des consommateurs. Kevin Colas, d'Autopolis, donne l'exemple du «feedback direct de l'atelier». Grâce à cette application, le mécanicien peut communiquer directement avec le client pendant une réparation, en lui expliquant sur un objet vivant, pour ainsi dire, en son et en image, ce qui doit être fait au véhicule et combien cela va coûter. «C'est plus de transparence et cela renforce la confiance», a déclaré M. Colas. D'autres applications numériques dans l'intérêt des consommateurs concernent, par exemple, la prise de rendez-vous avec le service clientèle ou la comptabilité.