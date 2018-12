Six conseils pour la saison des fêtes

Écoutez la voix de la sagesse qui n’est autre que celle de votre budget

Acheter des cadeaux pour vos êtres chers peut être amusant…jusqu’à l’arrivée de vos relevés bancaires. Pour éviter les mauvaises surprises, il convient d’établir un budget avant de partir à l’assaut des grands magasins, en détaillant précisément combien vous pouvez dépenser. De cette manière, vous ne commencerez pas la nouvelle année dans le rouge.

Gare aux cartes

Faire du shopping avant les fêtes peut être stressant. Dans le feu de l’action, nous avons recours à notre carte de crédit, pour régler nos achats. Mais attention: l’utilisation des cartes Visa ou autres peut vous faire oublier les sommes que vous dépensez. Essayez plutôt de payer en espèces. Selon des recherches dans ce domaine, un «régime sans cartes» raccourcit le délai entre le paiement et la consommation et vous rend ainsi plus conscient de vos dépenses.

Attention aux frais cachés

Les commerçants ajoutent souvent au prix d’achat des frais de livraison, de règlement par carte de crédit, etc. Ceci concerne surtout les achats en ligne. Cette technique dite de «drip pricing» modifie le prix réel de votre achat et rend la comparaison avec d’autres distributeurs plus difficile. Donc gare aux frais cachés! Surprenez vos proches en ne leur faisant pas de surprise

Le nouveau Lego Star Wars Millennium Falcon vous met en émoi? Cela ne veut pas dire que votre belle-mère aura le même enthousiasme. Une recherche récente a montré que les gens préfèrent recevoir quelque chose qu’ils ont demandé plutôt qu’un cadeau surprise. Si vous pensez que cela gâche la magie de Noël, vous pouvez toujours demander à votre famille et à vos amis de faire une liste sur laquelle vous choisirez. Une part de mystère est ainsi préservée et le risque de déception écarté.

Laissez-moi faire

Ce point peut être légèrement contradictoire avec le précédent, mais offrir un cadeau fabriqué de vos propres mains peut être très satisfaisant. L’«effet IKEA», illustre le fait que nous attachons plus de valeur aux choses que nous avons fabriquées nous-mêmes, tout comme les personnes qui reçoivent nos cadeaux ont tendance à apprécier la pensée et l’effort que contiennent les cadeaux faits main.

Le temps est le cadeau le plus précieux

Si votre budget est vraiment limité cette année pour Noël, vous pouvez toujours donner un «bon pour». Offrez à un(e) ami(e) une journée à partager une activité de son choix, ou réservez un week-end sur votre agenda pour nettoyer les gouttières de vos grands-parents. Vous pouvez aussi offrir votre temps plutôt que de l’argent à une organisation caritative en faisant du bénévolat. Un plus: des recherches ont démontré que passer du temps avec les gens qu’on aime ou au sein d’une communauté rend plus heureux – vous gagnez donc sur tous les tableaux.

Nous espérons que ces conseils s'avèreront utiles, pour en savoir plus n'hésitez pas à visiter notre site Internet www.ing.lu. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année!