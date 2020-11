Des idées boissons à foison pour Noël!

Une sélection de vins et champagnes adaptée aux fêtes de Noël

La magie de Noël approche à grands pas et vous êtes à la recherche du vin ou du champagne idéal pour le soir du réveillon? Grands noms, vins de terroir, appellations contrôlées, vins bio… Chez Munhowen Drinx, les régions viticoles les plus emblématiques sont toutes représentées, avec une mise en avant des coups de cœur de leurs experts, qui se feront toujours un plaisir de vous conseiller en fonction de votre menu de Noël. Présents à travers tout le Grand-Duché, les magasins Munhowen Drinx disposent d’un large éventail de boissons pour garnir votre table de Noël et sublimer les plats de votre réveillon: près de 1 000 références y sont proposées.

Coffrets cadeaux, magnums, bouteilles en exclusivité: des idées à profusion!

Des amateurs de spiritueux à qui vous souhaitez vraiment faire plaisir? Munhowen Drinx vous propose un vaste choix de produits pour vos cadeaux de Noël: du whisky (single malt, single blend, tourbé, écossais ou japonais) au rhum (ambré, sucré, arrangé) en passant par une large sélection de gins, de digestifs prestigieux ou encore des coffrets d’alcools de renom, l’équipe Munhowen Drinx se fera un plaisir de mettre son expertise au service de vos idées cadeaux! Il y aura forcément un produit qui retiendra votre attention pour faire plaisir à vos proches.

Vos boissons livrées à la maison en seulement quelques clics

Pour gagner du temps lors de vos préparatifs de Noël, vous aurez toujours la possibilité de commander vos vins et champagnes, ainsi que toutes vos autres boissons, directement en ligne sur le site drinx.lu. La livraison à domicile au Grand-Duché se fait en quelques clics et selon vos disponibilités, grâce à cette plateforme pratique qui propose toutes les références en boissons que vous trouvez habituellement en magasin.

Enfin, le principe de «clic & collect» est également possible, notamment pour les frontaliers qui désirent bénéficier des tarifs avantageux propres au Luxembourg: faites vos courses sur drinx.lu et venez les récupérer dans le Drinx de votre choix.

Les magasins Drinx vous accueillent dans un environnement «plaisir» et sécurisé

Dans toutes les boutiques, les conseillers vous feront découvrir les dernières tendances ainsi que leurs propres sélections spécialement élaborées pour les fêtes de Noël. Ils se tiendront à votre disposition pour vous conseiller dans vos choix et répondre à toutes vos questions. Vous pourrez aussi déguster, en toute sécurité, les produits avant de les acheter: alliant respect rigoureux des normes sanitaires et magasins de proximité à taille humaine, les magasins Drinx feront de vos achats, de vrais moments de plaisir à l’approche des fêtes.

Retrouvez dès à présent toutes les informations ainsi que les coordonnées de tous les points de vente sur www.drinx.lu!