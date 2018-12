Muffins légers aux poires et pépites de chocolat

Recette pour : 18 muffins Temps de préparation : 40 minutes Niveau de difficulté : simple

Ingrédients : 200 g de farine 50 g de maïzena 2 c. à café de levure chimique 125 g de sucre 250 g de fromage frais nature EKABE 0% 2 œufs 100 g de beurre doux ramolli 2 c. à café de sirop d'érable 2 belles poires Williams, pelées, épépinées et coupées en dés 100 g de pépites de chocolat Sucre glace

Préparation : 1. Préchauffer le four à 180°C. 2. Préparer le moule à muffins avec des caissettes en papier pour muffins. 3. Dans un saladier, mélanger la farine, la maïzena, la levure chimique et le sucre. 4. Dans un second récipient, mélanger le fromage frais nature EKABE, les œufs, le beurre et le sirop d'érable. 5. Incorporer le mélange de farine à la préparation de fromage frais et bien mélanger jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Ajouter les morceaux de poire et les pépites de chocolat, mélanger une dernière fois. 6. Remplir les caissettes à muffins aux 2/3 et enfourner pour 30 minutes.

Astuce : 230 g de poires au sirop égouttées feront également l'affaire, hors saison. On peut varier les plaisirs et réaliser cette recette avec 230 g de pommes et 100 g de raisins secs.