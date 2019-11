Nouvelle Zoe, plus aboutie que jamais!

Renault a été l'un précurseurs sur le marché de l'électrique avec sa citadine Zoe en 2012. Sept ans plus tard, le constructeur français confirme sa situation de leadership en lançant Nouvelle Zoe, véritable concentré d'innovations techniques, qui vont de pair avec la volonté du groupe de s'engager en faveur de l'environnement.

Plus aboutie que jamais, Nouvelle Zoe séduit d'abord par ses qualités esthétiques. Lignes épurées au caractère affirmé, design moderne et dynamique, elle affirme sa personnalité avec notamment sa nouvelle face avant dotée de feux 100% LED et d'un capot sculpté aux inserts chromés qui convergent vers le losange Renault. À l'arrière on remarquera aussi les clignotants à LED animés.

Habitacle chaleureux et high-tech

Un soin tout particulier a également été apporté à l'intérieur à travers un habitacle renouvelé, chaleureux et une présentation flatteuse. Laissez-vous attirer par la qualité de la sellerie. Qu'elle soit en cuir pour la finition haut de gamme ou en tissu (100% recyclé), elle suscitera l'engouement du plus exigeant des automobilistes. L'atmosphère high-tech est présente à tous les niveaux: tableau de bord numérique avec écran 10 pouces personnalisable dès l'entrée de gamme, système multimédia EASY LINK... Les aides à la conduite ne sont pas en reste avec de série, l'assistant au maintien de voie, la reconnaissance des panneaux, l'alerte de franchissement de ligne...

Mais au-delà de ces belles améliorations, les changements tant attendus se situent aussi sous le plancher, avec en premier lieu la batterie et son autonomie, l'un des principaux challenges auxquels sont confrontés les constructeurs qui se penchent sur l'électrique. Renault a sur parfaitement relever le défi.

150 km récupérés en 30 minutes

La citadine française affiche en effet une autonomie jusqu'à 395 km sur le cycle WLTP, (57% de trajets urbains, 25% de trajets péri-urbains et 18% de trajets sur autoroute) soit une hausse de 25% par rapport au modèle précédent. Une performance due à la nouvelle batterie d'une capacité de 52% kWh contre 40 kWh pour l'ancienne.

La recharge, second challenge sur les véhicules électriques, a elle aussi, fait l'objet de recherches minutieuses et dans ce domaine aussi, Renault a gagné son pari en dotant Nouvelle Zoe, outre du chargeur Caméléon de 22 kW, d'une prise pour chargement rapide de 50kW. Branchée sur une borne haut débit (DC), la batterie peut récupérer dès lors, 150 km d'autonomie en l'espace de 30 minutes! Nouvelle Zoe est également pourvue du système de freinage récupératif qui, en dehors de l'agrément de conduite qu'il procure en ville ou lors d'un ralentissement, permet en mode B, de recharger partiellement la batterie, lors du freinage ou à chaque décélération.

Du côté des performances, Nouvelle Zoe est équipée d'un moteur électrique qui se décline en deux puissances en l'occurrence 110 ch pour Zoe R110 et 135 ch pour Zoe R135. Cette dernière possède les reprises d'une petite sportive. Deux secondes ont par ailleurs été gagnées de 80 à 120 km/h (6,8 s) pour une vitesse de pointe de 140 km/h. Quant à la gamme proposée par Renault, pour Nouvelle Zoe, elle s'articule autour de trois finitions «Life», «Zen», «Intens» et une série spéciale, «Édition One», avec des prix de base s'échelonnant de 24 000 à 29 000 euros, auxquels s'ajoutera bien sûr la location de batterie.

À noter qu'au Luxembourg, les acheteurs d'un modèle 100% électrique bénéficient d'une prime gouvernementale de 5 000 euros.

Cliquez ici pour réserver votre essai.

(L'essentiel)