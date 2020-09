Une seconde vie pour vos capsules en aluminium

Pionnier et référence en matière de café haut de gamme, Nespresso, c'est l'assurance d'un café de qualité à l'arôme incomparable qui procure un réel plaisir des sens. Mais pour autant, la politique de l'entreprise ne s'arrête pas à la production d'un café aussi excellent soit-il. Elle va bien au-delà. Depuis des années déjà, Nespresso a fait de la qualité durable et de la préservation de la nature ses principaux chevaux de bataille.

Si l'entreprise a fait le choix de recourir à des capsules en aluminium, ce n'est pas le fruit du hasard. Outre le fait que l'aluminium offre une protection exceptionnelle contre l’oxygène, la lumière et l’humidité et préserve ainsi les arômes du café, ce matériau, contrairement d'ailleurs aux idées reçues, est 100% recyclable. Et de plus, recycler l'aluminium requiert 20 fois moins d'énergie que de produire l'aluminium primaire!

Le marc de café et l'aluminium sont séparés

Plus de 1 100 points de collecte au Luxembourg et en Belgique (Boutiques Nespresso, déchetteries, points relais...), auxquels s’ajoutent 5 000 points de collecte en France, sont mis à la disposition des consommateurs. D’autres alternatives existent également: les consommateurs peuvent déposer leurs capsules usagées dans les stations-services Q8 du Grand-Duché ou encore via les services de livraison DPD. Une fois les capsules collectées, elles sont acheminées au centre de recyclage à Lichtenvoorde aux Pays-Bas.

Sur place, le marc de café et l'aluminium sont séparés afin d'être valorisés et réutilisés. Le marc de café qui compose les capsules à 90% renaîtra sous deux formes différentes: - soit en biogaz, soit en compost, car encore fort riche en valeurs nutritives. L'aluminium quant à lui est refondu et sert à la fabrication de nouveaux objets tels que des capsules de café bien entendu, ou encore des vélos.

Le vélo, une deuxième vie pour les capsules en aluminium

À cet égard, Nespresso a noué un partenariat avec Vélosophy, la marque suédoise de vélos de luxe et coproduit RE:CYCLE, un vélo au design épuré, qui illustre tout le potentiel de l'aluminium recyclé. 300 capsules de café recyclées sont nécessaires pour la création du cadre de ce vélo dont la couleur violette est une référence évidente au célèbre café Arpeggio de Nespresso. Issu du développement durable RE:CYCLE a été parfaitement pensé pour les amateurs de café. Cloche en forme de café, panier pourvu d'un porte-gourde... Ses utilisateurs pourront emporter leur café avec eux partout! « Je vois chez Nespresso un engagement fort en faveur de la durabilité, c'est pourquoi il s'agit d'un partenariat de rêve. Nous sommes fiers d'avoir cocréé un vélo tourné vers l'avenir. Son design est magnifique et il est produit de façon durable, à partir de matières responsables», se réjouit Jimmy Östholm, le PDG et fondateur de Vélosophy.