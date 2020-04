Covid-​​19: quels impacts sur vos investissements?

Damien Petit, responsable Private Banking Investments à la Banque de Luxembourg, vous livre son analyse.

Peggy DAMGE, Conseillère Banque Privée,

aborde avec vous votre situation personnelle au (+352) 49 924 37 26.

Crise sanitaire: quels impacts sur l’économie?

Difficile à l’heure actuelle de se prononcer sur l’ampleur et la durée de la crise. Les politiques de relance budgétaire et l’assouplissement des politiques monétaires devraient toutefois faciliter un redémarrage rapide de l’activité et de l’économie à l’issue de la période de confinement.

Actions: que penser des niveaux de valorisation actuels?

Avec la forte correction enregistrée sur les marchés ces dernières semaines, les valorisations boursières actuelles pourraient déjà intégrer la dégradation à venir des bénéfices des entreprises.

Investissements: quelles sont les bonnes pratiques à adopter dans le contexte actuel?

Les règles clés de l’investissement restent de mise, notamment rester investi avec une vue à long terme et en respectant son profil d’investisseur. Par ailleurs, l’approche d‘investissement de la Banque de Luxembourg privilégie par essence des entreprises de qualité (aux bilans solides et dotés d’un avantage compétitif) qui pourraient résister aux difficultés actuelles ou rebondir à l’issue de cette crise.

