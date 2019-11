Les grands vins du sud de l'Italie

La dégustation des grands vins du sud de l’Italie et de ses Îles aura lieu du jeudi 14 au samedi 16 novembre 2019, de 16h à 21h (samedi de 10h à 18h) à la vinothèque Vinissimo.

Lors de cet événement, Vinissimo présentera plus de 200 vins parmi les plus renommés des régions du sud de l’Italie et de ses îles.

Plus de 40 producteurs provenant des régions de Calabre, Sicile, Sardaigne, Abruzzes, Molise ou encore de la région des Pouilles, vous feront déguster leur vins et leurs nouvelles cuvées.

Vinissimo présentera entre autres exclusivités et nouveautés, les vins des domaines Officina del Sole (Marches), Gianfranco Fino (Pouilles), Castellaro (Sicile-Lipari), Drengot et Dodiciettari (Campanie) qui offrent tous des vins remarquables issus de cépages typiques.

Les régions viticoles du sud de l’Italie jouissent d’un climat méditerranéen et de terroirs uniques qui offrent une très grande diversité de cépages autochtones.

Liste complète des domaines présentés sur simple demande à info@vinissimo.lu.

La dégustation est accompagnée comme toujours d’une sélection de charcuteries et fromages de notre épicerie fine.

Entrée libre. Parking gratuit sur place.

L’ITALIE DU SUD ET SES ÎLES

Du 14 au 16 novembre 2019

Jeudi et vendredi de 16h à 21h

Samedi de 10h à 18h

Vinothèque Vinissimo & Restaurant Divino

1 Boulevard F.W. Raiffeisen – L-2411 Luxembourg

Tél.: 52 52 10 500 | www.vinissimo.lu | Facebook: vinissimoluxembourg