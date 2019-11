Vertuo: nouveauté de taille dans l'univers du café

Référence mondiale en matière de café haut de gamme et pionnier dans le segment du café en dosette, Nespresso est toujours à la pointe de la technologie. Dans un monde en évolution constante et dans un environnement concurrentiel, l'entreprise cultive toujours et encore l'esprit d'excellence avec le désir de séduire le consommateur en proposant des produits élégants, raffinés, innovants.

Nespresso le prouve une nouvelle fois à travers Vertuo, une gamme de machines et de capsules révolutionnaires. «Il s'agit là de la plus grande innovation de Nespresso depuis le lancement de son tout premier café en dosette, il y a plus de trente ans», confie d'ailleurs un responsable de l'entreprise. Ce système introduit la technologie unique, «centrifusion» permettant une extraction maximale des arômes à travers une crema onctueuse et soyeuse. Grâce à son lecteur optique et au code-barres imprimé sur chaque capsule, la machine sélectionne et paramètre automatiquement le bon volume d'eau, la température idoine, le temps d'infusion et la vitesse de rotation de la capsule pour un résultat optimal à la pression d'une seule touche. En un mot, le café parfait!

28 variétés de cafés

Parallèlement, Nespresso propose une nouvelle gamme de capsules avec 28 variétés de cafés, qui permettent de créer différents styles de café en répondant à toutes les envies des consommateurs : la plus grande taille, Alto (414ml), offre un goût aromatique délicat à savourer notamment dans le travel mug, le format idéal pour amener votre Nespresso Vertuo partout où vous allez. Il complète à merveille le corps équilibré et le bouquet d'arômes subtils du format Mug (230 ml), la grande tasse idéale pour les amateurs de cafés longs. Le Grand Lungo (150 ml) prolonge le plaisir d'un Lungo . Enfin, les Espresso (40ml) et double Espresso (80ml) ont une saveur irrésistible.

Fort de son succès en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en France, en Australie, en Corée du Sud, en Allemagne, Le système Vertuo a été lancé au Luxembourg et en Belgique, début septembre : «nous mettons à disposition des amateurs de café de nouvelles options pour la préparation de leur café à domicile et nous leur proposons une gamme de cafés grand format qui ne compromettent ni le goût ni la qualité qui font la réputation de Nespresso», confie un responsable chez Nespresso.

On le constate, le système Vertuo, c'est l'innovation, la technologie d'avant-garde, mais pas au détriment de la préservation de l'environnement, un domaine dans lequel Nespresso est aussi en pointe. Pour lutter contre le gaspillage 13 % des capsules Vertuo sont constituées de capsules Nespresso en aluminium, recyclées. Un aluminium qui provient intégralement de la ligne de recyclage de Lichtenvoorde aux Pays-Bas, ce qui signifie que les capsules Vertuo sont en partie produites grâce aux capsules ramenées les consommateurs belges et luxembourgeois.

Plongez sans retenue dans la recette Vertuo Reverso Intenso, alliant la richesse aromatique du café Nespresso Vertuo Barista Creations BIanco Forte à la douceur du lait.

1. Versez 50ml de lait froid dans votre mug Vertuo.

2. Recouvrez de 230 ml de Barista Creations Bianco Forte

3. Enjoy!



Vertuo est disponible en différentes couleurs dans les boutiques Nespresso et en ligne sur www.nespresso.com à partir de 179 euros pour la machine et à partir de 4,5 euros pour un étui de dix capsules.