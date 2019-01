Le Premier ministre en visite chez CEL!

C’est avec beaucoup de fierté et de plaisir que la Direction de CEL S.A. a accueilli le lundi 14 janvier, le Premier ministre Xavier Bettel, sur son site, rue de Hollerich. Lors de la présentation des activités de CEL, les membres de la direction ont souligné le côté intégrateur de solutions ICT, de la sécurisation de bâtiments et de l’efficacité énergétique, tout en mettant en avant le volet des services à haute valeur ajoutée pour l’ensemble des solutions commercialisées.

Lors de la visite du showroom, M. Bettel a apprécié le savoir-faire des collaborateurs et les solutions innovantes mises en œuvre par CEL intégrant ses trois domaines d’activités. Le Premier ministre a notamment pu se rendre compte du potentiel de développement des solutions IT et de communication dans le contexte des évolutions IoT et Smart-Building s’annonçant dans le monde du bâtiment professionnel. La démonstration des solutions de collaboration-multimédia et de vidéoconférence ou encore l’expérience «Human Centric Lighting» ont particulièrement ravi M. Bettel.

Un événement inoubliable

«En visitant la société CEL, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont une grande passion pour leur métier. CEL n’a cessé de se développer depuis 70 ans, a évolué avec son temps et a su identifier les défis de la digitalisation», a commenté M. Bettel à l’issue de sa visite (propos relayé via ses comptes de médias sociaux).

Pour terminer sa visite, M. Bettel n’a pas hésité à faire le tour des ateliers et des bureaux de CEL, afin de saluer chaleureusement le personnel provenant de la Grande Région.

La direction et le personnel de CEL ont particulièrement apprécié son excellente connaissance du contexte des PME dans le tissu économique luxembourgeois ainsi que l’attention portée à chacun de ses interlocuteurs du jour. Ses vues optimistes pour l’avenir de l’économie ainsi que ses encouragements pour l’ensemble de la société CEL ont fait de cette rencontre un événement inoubliable pour chacun.