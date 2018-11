VINISSIMO: BLACK WINE FRIDAY

VINISSIMO organise pour la première fois son BLACK WINE FRIDAY, le vendredi 23 Novembre de 15h à 21h et samedi 24 Novembre de 10h à 18h. Lors de cet événement unique, Vinissimo vous fera déguster une sélection exclusive de vins italiens proposés à des conditions exceptionnelles en 4 bouteilles achetées + 2 gratuites et même 1 bouteille achetée + 1 bouteille gratuite !

Attention car certains vins seront proposés en quantités très limitées ! First arrived, first served !

Vous bénéficierez également et uniquement lors de ces deux jours, d’une remise de 10% sur l’ensemble de vos achats effectués au rayon épicerie fine et au comptoir frais. La liste complète des vins présentés est disponible sur simple demande à sommeliers@vinissimo.lu.

La dégustation est gratuite et accompagnée comme toujours, d’une «Porchetta maison» et d’une sélection de charcuteries fines et fromages affinés.

Profitez également de notre restaurant DIVINO ouvert de 12h00 à 15h00 et de 19h00 à 22h00 pour passer un moment agréable au cœur de notre vinothèque et effectuer vos achats de fêtes de fin d’année en toute tranquillité. Réservation au +352-525210540.

Grand parking gratuit sur place.