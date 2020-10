Un week-​​end à Knokke-​​Heist

Première mondiale

Du 27 septembre au 10 janvier 2021, l’exposition photo annuelle du Cultuurcentrum Knokke-Heist présente les portraits et la culture de la mode emblématiques d’Anton Corbijn. Avec MOØDe, le photographe et cinéaste de premier plan expose la richesse de son travail au croisement entre la photographie et l’univers de la mode, explorant les notions de «mood» et de «mode» au sens le plus large.

Les portraits de Kate Moss, Alexander McQueen ou Naomi Campbell réalisés par Corbijn, revêtent aujourd’hui un statut emblématique. En tant que directeur visuel du groupe Depeche Mode et à travers des décennies de collaboration avec notamment U2, il a contribué à façonner la manière dont nous percevons la culture contemporaine.

Tout comme l’œuvre de Corbijn, Knokke-Heist est un mélange d’art, de mode et de bon goût. La station balnéaire belge est donc le lieu idéal pour accueillir la première mondiale de MOØDe. Cette exposition de près de 200 œuvres, dont beaucoup sont présentées pour la première fois, est à découvrir en exclusivité mondiale à Knokke-Heist.

L’art du shopping

Envie d’assister en beauté à la toute nouvelle exposition d’Anton Corbijn? En matière de shopping, Knokke-Heist est the place to be. Laissez parler la fashionista qui sommeille en vous! Alternez shopping et lèche-vitrines en parcourant les centaines de magasins de notre station balnéaire.

Simplicité rafraîchissante ou exclusivité audacieuse: tout est possible grâce aux plus grandes marques internationales qui se côtoient dans le Triangle d’or formé par les Lippenslaan, Dumortierlaan et Kustlaan. Conseil: demandez un plan shopping à l’Office du tourisme (Zeedijk 660 Knokke ou Pannenstraat 138 Heist) et empruntez le Shopping Shuttle pour allier confort, détente et divertissement.

Shopping shuttle

Vous avez bien lu. Jusqu’à la mi-novembre, vous pouvez embarquer à bord du Shopping Shuttle pour rejoindre toutes vos adresses préférées en un rien de temps. Le Shopping Shuttle est gratuit et circule tous les jours, de 11h à 20h. Cette navette urbaine passe par dix arrêts (dans les deux sens), et s’arrête systématiquement pour permettre aux passagers de monter et descendre.

Nouveau: à partir du 1er octobre, découvrez également le Zwin Shuttle. Il s’arrêtera au Minigolf (avec possibilité de prendre le Shopping Shuttle), au Zwinbosjes (à l’angle de Léon Lippensdreef et Bronlaan) et au parc naturel du Zwin. Le Zwin Shuttle circulera tous les jours, de 9h30 à 18h.

Hébergement

Vous avez des tickets pour MOØDe et vous aimeriez profiter pleinement des trésors de Knokke-Heist? Sur le site web de Visit Knokke-Heist, vous trouverez le plus grand choix d’hôtels de notre station balnéaire. Faites vos recherches et réservez directement auprès des hôteliers: c’est facile et rapide.

Lors de votre réservation, vous recevrez un livret VIP qui vous permet de bénéficier de belles réductions et d’avantages intéressants. Il vous offre également de nombreuses promotions auprès des commerces, restaurants et autres centres de loisirs. Enfin, vous bénéficiez des meilleures garanties, promotions et conditions d’annulation.

Laissez-vous tenter par une escapade à Knokke-Heist!