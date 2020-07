Comment fixer un prix de vente?

Cette démarche doit être faite avec les professionnels du secteur. Sans quoi, des aspects subjectifs fausseront votre estimation.

Vous souhaitez vendre votre maison ou votre appartement? Encore faut-il savoir quel prix fixer, qui corresponde à la valeur réelle de votre bien, qui soit correct pour vous et suffisamment attractif pour les acheteurs potentiels. Fixer un prix de vente ne s’improvise pas! D’abord parce que la liste de critères objectifs à prendre en compte est longue. Et parce que, qu’on le veuille ou non, la relation affective avec le bien, les émotions vont venir fausser l’approche objective de la démarche. Sans oublier que tout vendeur sera logiquement désireux de réaliser un bénéfice en tenant compte de ses propres conditions d’achat.

Et ce ne sont évidemment pas ces critères personnels qui comptent. La valeur réelle du bien est sa valeur marchande, qui est en réalité dictée d’abord par des facteurs économiques et par les critères du bien (localisation, environnement, accès aux transports, etc.)

Faire une première estimation en ligne sur atHome

Pour estimer facilement un bien immobilier, atHome.lu permet de réaliser des estimations en ligne! Ce service gratuit et simple d’utilisation, vous offre la possibilité d’obtenir une première évaluation de votre maison ou votre appartement en quelques clics. Complétez le formulaire en indiquant les caractéristiques de votre bien et découvrez immédiatement le prix estimé de votre logement.

Testez l’outil sur atHome.lu/estimer

Affiner avec un professionnel

Pour déterminer le prix de vente exact, contactez ensuite les agents immobiliers. Non seulement parce qu’ils connaissent le marché, mais aussi tous les aspects objectifs pour déterminer le prix de vente. Ils tiendront compte également de toutes les particularités de votre bien qu’ils auront visité en détail. N’hésitez pas, cependant, à demander l’estimation par plusieurs agents ou experts, de manière à disposer de plusieurs points de comparaison. Deux avis valent toujours mieux qu’un…

Comparer ce qui est comparable

Tout cela n’empêche pas de faire le tour des maisons déjà en vente dans votre quartier, en cherchant surtout ce qui les différencie de votre bien. Veillez cependant à comparer ce qui est comparable (superficie, localisation, aménagement intérieur et intérieur, date de construction, etc...). Comparer un palace à une petite maison ne mène qu’à des aberrations.

Inévitablement, certaines extrapolations interviendront dans le calcul. Là encore, seul un agent est habilité à les rendre cohérentes. Des travaux à terminer, par exemple, ne sont pas une supposée valeur ajoutée potentielle, car pour l’acheteur, ils ne sont que des coûts supplémentaires à planifier, coût qu’il déduira nécessairement du prix de vente.