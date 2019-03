Réussir son achat immobilier

Définissez vos besoins actuels et futurs Comme tout projet important, un achat immobilier exige un minimum de préparation. Vous éviterez ainsi la visite de logements qui ne sont pas du tout adaptés à vos besoins. Établissez la liste des critères auxquels doit répondre le bien recherché. Souhaitez-vous acheter dans un secteur géographique précis ? Quel est votre besoin de surface à moyen et long terme ? Préférez-vous disposer d’un jardin ou d’une terrasse ? Voulez-vous acquérir un bien neuf ou ancien ? Ne perdez pas de vue non plus qu’un bien immobilier a peu de chances de répondre à tous vos critères. Aussi, classez-les par ordre de priorité et pointez ceux qui vous semblent indispensables.

Étudiez le marché immobilier Un homme averti en vaut deux. Renseignez-vous sur les conditions actuelles du marché immobilier, que ce soit au niveau de la fiscalité, des nouvelles réglementations, des taxes ou des aides au logement.

Prenez votre temps Il vous faudra plusieurs mois avant de trouver le bien immobilier de vos rêves. Méfiez-vous des achats coup de cœur. Vous allez vraisemblablement vous engager pour plusieurs années de remboursement d’un crédit immobilier. Visitez un maximum de biens différents pour pouvoir comparer. Vous n’avez toujours rien trouvé qui corresponde à vos besoins dans votre budget ? N’achetez surtout pas un bien par défaut. Décalez plutôt votre projet dans le temps et attendez que d’autres biens arrivent sur le marché ou que votre budget augmente.

Préparez vos visites La visite est une étape cruciale lors de l’achat d’un bien immobilier. Préparez à l’avance la liste des questions que vous allez poser au vendeur. Faites-en une fiche individuelle que vous compléterez au fur et à mesure des réponses. Vous minimiserez les risques de confondre avec un autre bien. Sur place, concentrez-vous sur les aspects pratiques et techniques. Inspectez le plafond, les murs et les fenêtres. Vérifiez l’état de l’électricité, de l’isolation et du chauffage. Soyez attentif au bruit. Au besoin, faites-vous aider par des professionnels qualifiés. Le bien immobilier qui vous semblait en bon état ne l’est qu’en surface et inversement. Lorsque vous avez trouvé la maison qui répond à la majorité de vos critères, effectuez plusieurs visites à différents moments de la journée.

Négociez le prix Aujourd’hui, quasiment aucune vente de particulier à particulier ne se fait sans négociation. Fixez-vous un objectif raisonnable – en moyenne 10 à 15% du prix initial - et jouez la montre. De nombreux biens sont mis en vente depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils ne rencontrent pas d’acquéreur parce que les vendeurs campent sur un prix inadapté. Avec un peu de persuasion et beaucoup de chance, vous pouvez amener le vendeur à accepter votre offre. En résumé, pour réussir votre acquisition immobilière, misez sur la confiance et la persévérance.

