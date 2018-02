La Slim can Bofferding change de look

Plus allongée, plus élégante, plus moderne, la canette de Pils Bofferding 33cl change de look! Elle prend de la hauteur et passe du format standard au format «Slim Can»! Plus facile à prendre en main, son nouveau format plus élancé, rafraîchit sa ligne et répond aux attentes des consommateurs en innovant sans pour autant dérouter les adeptes de la marque.

Le nouveau format est aussi plus pratique! Il est plus agréable à manipuler, plus facile à transporter et prend moins de place. Il se faufile partout aisément. Il est ainsi facile à stocker dans votre frigo et il permet de savourer sa bière à tout moment et en toute convivialité.

Bière de tradition, 100% naturelle, la bière Bofferding a toujours su maintenir un haut niveau de qualité gustative, issue d’un savoir faire transmis depuis 10 générations et aujourd’hui bien gardé par son maître brasseur! Mais si la bière Bofferding tire avantage de son histoire, il n’en demeure pas moins que, tournée vers l’avenir, elle se veut résolument moderne.

Alors même contenu, même goût mais en plus Slim! Allez la découvrir sur le site de Bofferding.