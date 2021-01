Autofestival: un événement «made in Luxembourg»

C'est l'Autofestival - l'événement qui marque le début de l'année au Grand-Duché existe depuis 57 ans maintenant. Le Luxembourg est une nation automobile, même si aucun véhicule n'est fabriqué dans le pays, de nombreux habitants sont des passionnés de voitures. Se rendre dans un garage ou dans plusieurs showroom à la fois est une tradition dans de nombreuses familles.

«Le festival de l'automobile a toujours été l'occasion par excellence de découvrir les nouvelles tendances techniques et les réalisations de l'industrie automobile», explique Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs d'automobiles et de la mobilité (FEDAMO). Bien entendu, le festival est essentiellement consacré à la vente de voitures. Et les chiffres prouvent l'importance de l'événement: selon l'expérience, jusqu'à 30% de toutes les ventes sont réalisées en janvier et février. Pour les petits garages, le festival est souvent la période au cours de laquelle une partie importante du total des ventes annuelles a lieu.

Pourquoi un festival en début d'année? La réponse est simple : cette date s'inscrit parfaitement dans le cadre du salon de l'automobile belge, qui – sauf cette année-ci – a lieu à la mi-janvier. Le lien avec la Belgique vient du fait qu'environ 70% de toutes les voitures vendues au Luxembourg sont importées via la Belgique. De plus, le timing est idéal: la voiture est commandée en hiver et livrée quelques mois plus tard quand il fait beau.

Les nouvelles tendances peuvent toujours être repérées au festival de l'automobile. «Cela va clairement dans le sens des voitures électrifiées», déclare Philippe Mersch. Qu'il s'agisse de voitures entièrement électriques, de voitures hybrides ou de voitures hybrides rechargeables, les chiffres de ventes sont en constante augmentation. «Nous constatons également à maintes reprises que les performances des moteurs jouent un rôle important. La conduite doit être agréable et, pour de nombreux clients, cela implique une conduite puissante», souligne le président de la FEDAMO, en précisant que les aspects de sécurité et de confort sont déterminants dans la décision d'achat.

Pour souligner l'importance économique du secteur automobile au Luxembourg, voici quelques chiffres clés: 5 000 employés et un chiffre d'affaires annuel purement commercial d'environ 1,5 milliard d'euros par an. Cependant en 2019, 55 000 nouvelles voitures étaient encore immatriculées, le secteur s'attend pour 2020 à une baisse pouvant atteindre 12 000 unités. «La pandémie ne passe pas sans laisser de traces», déclare Philippe Mersch, et dans ce contexte précis, il rappelle le concept de sécurité qui a été élaboré spécialement pour l’Autofestival. L'objectif est de maintenir un peu de normalité dans les moments difficiles. «Nous mettons l'accent sur la distance et l'hygiène, et nous voulons encourager la prise de rendez-vous», déclare le président de la FEDAMO.