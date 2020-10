BMW: 7 millions de véhicules électriques en 2030

«Nous voulons réduire nos émissions de CO 2 , d’un tiers d’ici 2030 par rapport à 2019», a martelé Oliver Zipse, CEO de BMW Group qui entend respecter les strictes normes européennes de baisse des émissions. Concrètement, les émissions nocives totales produites par les véhicules du groupe BMW par kilomètre parcouru seront réduites d’environ 40% d’ici à 2030. BMW fait preuve d’une activité intense pour répondre à la mobilité électrique grandissante en proposant de nombreux modèles électrifiés parmi lesquels la MINI Electric sortie tout récemment, la BMW iX3, un SAV 100% électrique dévoilé en juillet dernier. En 2021, il est également prévu une berline sportive, en l’occurrence la BMW i4 et le SAV BMW iNext. Nul besoin d'une liste exhaustive pour comprendre que BMW met les bouchées doubles.

Plus d’un million de véhicules électrifiés fin 2021

Concrètement ce sont 25 modèles électrifiés du groupe BMW qui seront en vente d’ici 2023. Au total, BMW s’est fixé l’objectif d’atteindre le chiffre de 7 millions de véhicules électriques d’ici 2030, dont deux tiers 100% électriques! Un objectif tout à fait légitime, si l’on en juge par les résultats d’ores et déjà enregistrés par le groupe BMW. 13% des nouvelles immatriculations des marques BMW et MINI en Europe, concernent des véhicules équipés de système de propulsion entièrement électriques et hybrides rechargeables. Cela représente 1,5 fois la part moyenne de toutes les marques, qui est à 8 %!

Et si en 2019, le groupe BMW a vendu plus de 500 000 véhicules électrifiés, ce nombre devrait dépasser le million à la fin de l’année 2021. Mais ce qui est plus impressionnant encore, c’est que la vente de voitures électrifiées au cours du premier semestre 2020 a été supérieure à celle de la même période l’année dernière, et cela malgré les restrictions liées à la pandémie.