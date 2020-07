Les solutions pour un télétravail performant

Cette période a accéléré le déploiement de nouvelles méthodes et d’outils de travail numériques : télétravail à 100%, horaires aménagés, généralisation des réunions à distance …

Hors période de confinement, le Luxembourg occupe la troisième place des pays européens où le télétravail est le plus utilisé, derrière la Finlande et les Pays-Bas :

. 11% des résidents luxembourgeois en activité télétravaillent «fréquemment» alors que, en moyenne dans l’Union Européenne en 2018, 5,2% des salariés télétravaillent. (source : Eurostat - étude publiée le 6 février 2020)

. Les travailleurs frontaliers souhaiteraient pouvoir bénéficier de jours de télétravail supplémentaires : hors COVID, le nombre de jours est actuellement de 19 pour les travailleurs frontaliers allemands, 24 pour les frontaliers belges et 29 pour les frontaliers français. (source : Eurostat - étude publiée le 6 février 2020)

La crise sanitaire due au Covid-19 a fait l’unanimité, tant chez les collaborateurs que chez les dirigeants, sur les avantages du télétravail.

Désormais, pour les entreprises, le défi consiste à faciliter la mise en place d’un espace de travail à domicile pérenne, de qualité, pour conserver et attirer les talents et optimiser le bien-être de chacun.

Pour faire du télétravail une réussite, sa mise en œuvre nécessite non seulement l’adoption d’outils collaboratifs de qualité, simples à installer et à utiliser, mais aussi un accompagnement pour les télétravailleurs et les managers.

La généralisation du télétravail implique pour le manager la nécessité de repenser et d’ajuster l’organisation de travail des équipes afin de veiller à renforcer l’engagement de ses membres pour maintenir et développer un esprit collectif encore plus fort : se soucier de maintenir le lien social, le même niveau d’informations à tout le monde au même moment, etc.

Comment équiper les télétravailleurs d’outils favorisant leur autonomie, la collaboration, la communication ? Pour le télétravailleur, il est impératif de retrouver ses applications et logiciels habituels, ses dossiers, ses répertoires de contact, de pouvoir partager des contenus et accéder rapidement aux informations, etc.

