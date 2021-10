Des primes pour vos rénovations énergétiques

Vous vivez dans une ancienne bâtisse ou vous venez d’en acheter une: sa performance énergétique mérite d’être améliorée. Une bonne isolation, en plus d’assurer davantage de confort, limite les émissions de gaz à effet de serre, nocifs pour l’environnement… et le budget. Des installations plus écologiques et performantes amélioreront votre habitat et réduiront vos factures d’énergie. Envisager quelques travaux en ce sens est donc un bon investissement. De plus, votre maison prendra de la valeur! Enovos vous soutient dans cette démarche et subventionne vos projets de rénovation énergétique.

Cumulable avec d’autres aides

Enovos, fournisseur d’énergie au Luxembourg et acteur de la transition énergétique, vous accompagne dans vos rénovations avec enoprimes. Grâce à ce programme, vous pourrez économiser de l’énergie et obtenir une aide financière pour vos rénovations. Parmi les travaux éligibles figurent l’isolation thermique du mur extérieur, de la toiture ou de la dalle inférieure, mais aussi le remplacement des fenêtres ou de l’installation de production de chaleur, la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou d’une installation solaire thermique avec ou sans appoint de chauffage. Plus ces rénovations permettront de faire des économies d’énergie, plus la prime sera élevée! Vous pouvez obtenir des aides enoprimes même si vous n’êtes pas client Enovos. Enoprimes s’adresse aux particuliers, mais aussi aux administrations et entreprises.

Le montant dépend de la surface et de la nature des travaux. Profitez par exemple d’une prime de 2 500 euros pour une pompe à chaleur air/eau dans votre maison unifamiliale. Bénéficiez également d’un bonus de 300 euros si vous abandonnez le chauffage au fioul au profit d’une énergie plus verte. Enfin, enoprimes est cumulable avec d’autres aides, comme le fonds nova naturstroum, les aides étatiques PRIMe House et les aides communales.

De la prime aux travaux, un spécialiste prend tout en main

Pour en bénéficier, contactez l’un des partenaires agréés: vous trouverez la liste sur enoprimes.lu. Il évaluera l’efficacité énergétique de votre maison. Il vous conseillera selon votre budget et les caractéristiques de votre habitation. Surtout, faites-lui part de votre souhait de bénéficier d’enoprimes avant la signature du devis. Votre artisan ou votre conseiller en énergie fera ensuite toutes les démarches pour que vous puissiez bénéficier de la prime. Vous la recevrez quatre semaines après la validation de votre dossier, une fois les travaux achevés. Tout est pris en main pour vous faciliter la vie.

Quel serait le montant de votre prime? Faites une simulation sur my.enoprimes.lu/simulator.