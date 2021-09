Secretimmo révolutionne le marché immobilier

Avec le lancement et l’ouverture de leur première agence, au cœur du quartier Belair, au 45A Avenue Monterey plus précisément, Secretimmo bouscule le marché traditionnel luxembourgeois qui n’a pas connu de révolution depuis au moins 20 ans.

Cette start-up luxembourgeoise propose une approche innovante basée sur le « off-market » et s’arme des nouvelles technologies pour garantir l’entière confidentialité de ses clients vendeurs et acheteurs. Rencontre avec cette équipe de professionnels ayant plus de quinze ans d’expérience sur le marché local.

Qu’est-ce que le «off-market»? En quoi cela consiste-t-il?

Le «off-market» signifie hors marché. Nous vendons nos biens exclusifs via notre propre réseau et nous nous affranchissons des canaux traditionnels de publication. Inutile de chercher nos biens sur les portails ou notre site internet, ils sont proposés hors marché à une clientèle triée sur le volet selon notre strict protocole.

Pourquoi cette approche?

L’arrivée du RGPD a bouleversé à jamais la manière dont les entreprises utilisent les données afin de garantir et protéger les droits et libertés des personnes physiques. Un défi majeur, notamment dans le monde de l’immobilier, où il subsiste toujours la possibilité de localiser de manière exacte les biens et de porter atteinte à la confidentialité des vendeurs. De cette manière, votre voisin/votre collègue peut avoir accès à des informations confidentielles comme le prix de mise en vente. Il est donc en mesure d’évaluer votre patrimoine à partir d’une simple annonce.

A cela, on ajoute les curieux, sans intention d’achat, spécialistes de la pêche aux informations… mais aussi les professionnels qui, face au dynamisme du marché, organisent des portes ouvertes et mettent en péril la confidentialité et l’intimité de leurs clients vendeurs.

Comment cela se passe-t-il concrètement?

Nos clients vendeurs nous font confiance. C’est la raison pour laquelle, nous proposons des biens exclusifs n’ayant jamais connu de cycle de vente sur le marché.

En s’inscrivant auprès de Secretimmo, les acheteurs ont la certitude d’accéder à une liste de propriétés qu’ils ne verront nulle part ailleurs. Ils doivent se soumettre à notre «Secret Protocol» et en échange, nous leur délivrons uniquement une partie des informations dont ils ont besoin pour évaluer leur intérêt sur une propriété en particulier. Pour cela, nous nous aidons des nouvelles technologies pour déterminer leur éligibilité à la visite physique ou non.

Chez Secretimmo, nous savons garder les secrets.

Notre concept ne laisse aucune place au tourisme immobilier. Il est plébiscité par les cadres, les dirigeants d’entreprises, les personnages publics, les familles fortunées… mais aussi les propriétaires qui vivent une situation délicate comme un divorce, une succession ou des problèmes de voisinage et qui ont besoin, plus que jamais, d’une discrétion absolue.

Plus d’informations disponibles : www.secretimmo.lu