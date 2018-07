Smatch va ouvrir ses portes à Leudelange

Positionnement atypique pour une surface commerciale type supermarché puisqu’implantée en plein cœur d’une zone d’affaires. Ce magasin d’une superficie de 600 m² offre de belles découvertes et entend répondre aux attentes des consommateurs actifs. Ainsi, un large choix de produits à emporter pour le petit déjeuner et le déjeuner est présenté. De plus, des formules breakfast et lunchboxes sont développées. Les sandwiches sont préparés sur place. Les offres du jour sont publiées chaque matin sur la page Facebook du magasin.

Un service de commande des sandwiches directement par téléphone est aussi mis à disposition des clients. Les courses du soir en sortant du bureau peuvent être parfois un peu lourdes dans l’organisation de la fin de journée. C’est pourquoi le Smatch de Leudelange offre un service innovant : les courses réalisées sur le temps de midi sont gardées aux bonnes températures dans les réserves du magasin pour être récupérées en un rien de temps en sortant du travail.

Du côté plus classique d’un supermarché, tout est prévu : • Dès l’entrée, des étals de fruits et légumes où l’on donne la part belle aux produits de saison • Un espace de plats frais préparés sur place devant les clients dont une rôtissoire • Un rayon boulangerie - viennoiserie présentant une grande variété de pains cuits sur place tout au long de la journée • Un assortiment étendu en produits bio frais et épicerie • Une cave à vins avec notamment une belle gamme de grands crus • Un choix étendu en produits frais : boucherie, volaille, poissons frais, charcuterie et crémerie • Une attention particulière donnée à la présence de produits luxembourgeois dans tout le magasin.

Les heures d’ouverture élargies couvrent une large amplitude de 7 h à 19h30 en semaine, le samedi jusqu’à 19h. Des places de parking réservées aux clients du magasin sont disponibles en façade et très prochainement, le parking en sous-sol offrira 30 places additionnelles. Les habitants de la commune de Leudelange seront heureux de pouvoir découvrir un magasin bien achalandé dans leur village.Coté création d’emplois, 10 personnes ont été embauchées.

Pour faire connaître ce nouveau point de vente et ses nombreux atouts, une opération de distribution de sachets découverte s’est déroulée ces derniers jours dans les bureaux de la zone d’activité. Une manière dynamique de se présenter à ses nouveaux voisins. De plus, un premier after work est organisé le jeudi 21 juin dès 17 heures au magasin, histoire d’encore mieux faire connaissance.